Villa dehşetinde istenen ceza belli oldu: İki kişi hayatını kaybetmişti! İfadesi ortaya çıktı

Ele geçirdiği bıçağı önce sevgilisi Dayıyavora'ya, ardından sevgilisinin bakıcılığını üstlendiği çift olan Mustafa Önen ve Türkmen Önen'e salladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan sevgili Zebınıso Dayıyavora ve Mustafa Önen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İşlediği cinayetler sonrası olay yerinden kaçan Musa Göçmen ise Küçükçekmece'de bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.