Villa dehşetinde istenen ceza belli oldu: İki kişi hayatını kaybetmişti! İfadesi ortaya çıktı

Dehşet veren cinayetler geçtiğimiz Eylül ayında Büyükçekmece'de yaşandı. Zebınıso Dayıyavora aralarında gönül ilişkisi bulunan sevgilisi Musa Göçmen'den ayrılmak istiyordu ancak Göçmen bu durumu istemeyerek Dayıyavora'yı rahatsız ediyordu. Olay günü sevgilisinin bakıcı olarak çalıştığı lüks villaya gelen Göçmen, yine olumlu yanıtlar alamayınca adeta dehşet saçtı.
Ele geçirdiği bıçağı önce sevgilisi Dayıyavora'ya, ardından sevgilisinin bakıcılığını üstlendiği çift olan Mustafa Önen ve Türkmen Önen'e salladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan sevgili Zebınıso Dayıyavora ve Mustafa Önen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İşlediği cinayetler sonrası olay yerinden kaçan Musa Göçmen ise Küçükçekmece'de bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"GÖMLEK VE BIÇAĞI DENİZE ATTIM"
Şüpheli Musa Göçmen, soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde, "Mustafa Önen ve Türkmen Önen isimli şahısları tanımıyorum. Zebınıso isimli şahsı Gül olarak 6 aydır tanıyorum. Zebınıso ile aramızda gönül ilişkisi vardı. Yaklaşık bir ay önce aramız bozulmaya başladı. Olay günü villaya gittim. Burada Zebınıso ile görüştüm. Konuşmak istemediğini söylemesi üzerine ona tokat attım.
Bunun üzerine Türkmen Önen ve Mustafa Önen yanıma geldi. Mustafa bana saldırmaya başladı. Bu arada hatırlamadığım birinin elinde bıçak gördüm. Bıçağı aldım. Hedef gözetmeksizin üçüne de saldırdım. Üçü de yere düştü. Poşete bıçağı koyup sahile indim. Gömleğimi ve bıçağı denize attım" dedi.
İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı korkunç cinayetler sonrası başlattığı soruşturmayı tamamladı. Cumhuriyet savcısı hazırladığı fezlekede şüpheli Musa Göçmen'in 'Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme', 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme', 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından iki defa ağırlaştırılmış müebbet ve 23 yıla kadar hapsini istedi. Fezleke iddianame düzenlenmesi amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.