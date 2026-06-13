Villadaki uyuşturucu partisinden cezaevine

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Haziran günü ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan 24 kişiden, Modacı Tolga Çam, yönetmen Murat Saygı, Fashion TV sahibi Enis Ahmet Onat, işadamı Emre Tari, Vatan Bilgisayar sahibi Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, modellik firması sahibi Mehmet Yıldız, manken Tessy Ramos Correira ve mimar Rafet Eren Yorulmazer tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklamaya sevk edilen borsacı Ferhan Kaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TORBACILARLA IRTIBAT

Soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Hasan Vatan'ın villasında uyuşturucu partileri düzenlediği, torbacılarla uyuşturucu teminine ilişkin irtibatlarının tespit edildiği ve uyuşturucu madde kullanımına yer sağladığı belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda manken Tessy Ramos Correia'nın evinden 7.43 gram esrar maddesi, modellik firma sahibi Mehmet Yıldız'ın evinden ise hassas terazi ve öğütücü ele geçirildi. Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi için biyolojik örnek veren isimler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifade işlemleri tamamlandı.

ÜNLÜ İSİMLER SERBEST BIRAKILDI

İşadamı Ali Efe Bezci ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer isimler; şarkıcı Ayşe Hatun Önal, Beko Ocakbaşı sahibi Ahmet Karoğlu, şarkıcı Kerimcan Durmaz, şarkıcı Kenan Doğulu, oyuncu Beren Saat, yönetmen Mehmet Cem Karcı, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör ve DJ Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, oyuncu Enis Arıkan, internet fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci ve CHP Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.