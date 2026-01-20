Haberler Yaşam Haberleri Villadan 2 milyonluk soygun yapan genç kız yakalandı
Giriş Tarihi: 20.01.2026 10:18

Villadan 2 milyonluk soygun yapan genç kız yakalandı

İstanbul Büyükçekmece’de önceki gün bir eve giren 25 yaşındaki Nurcan G. ve onun yanında götürdüğü 6 yaşındaki kızı evden 2 milyon liralık ziynet eşyası çaldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Esenyurt’ta iki ayrı eve daha girdiği tespit edilen Nurcan G.’nin 76 suç kaydı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Nurcan G. tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Villadan 2 milyonluk soygun yapan genç kız yakalandı
  • ABONE OL

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt Zafer Mahallesi'ndeki 2 adres ve Büyükçekmece'de bir villadan değerleri 2 milyonu geçen ziynet eşyaları ve paranın çalınmasına ilişkin çalışma yaptı. Güvenlik kamera görüntüleri üzerinden kimliği tespit edilen şüphelinin, teknik ve fiziki takip sırasında Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi'ndeki bir eve hırsızlık için girdiği anlaşıldı.

PARALAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheli, daireden çıktığı sırada polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Zanlının daireden çaldığı 2 milyon değerindeki ziynet eşyasının tamamı ele geçirilerek ev sahibine teslim edildi. Ayrıca şüphelinin hırsızlık eylemlerini gerçekleştirdiği sırada 7 yaşındaki kızını da yanında götürdüğü anlaşıldı.

76 KAYDI ÇIKTI

Çeşitli suçlardan daha önce 76 kaydı bulunan Nurcan G. (25) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 6 yaşındaki kızı M.Ç. ise şüpheli avukatına teslim edildi.

KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Öte yandan şüphelinin 6 yaşındaki kızı ile birlikte hırsızlık eylemi sonrası siteden çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Villadan 2 milyonluk soygun yapan genç kız yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz