Villanın kaçak bölümleri yıkıldı

Karaburun Belediyesi'nde CHP'li eski Meclis Üyesi Murat Gül'ün 2019 yerel seçimlerinden sonra meclis üyesi seçilmesinin ardından tarım arazisine yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde villa yaptığını ortaya çıkmıştı.

Aynı zamanda Karaburun Belediyesi'nde Encümen üyesi olarak da görev yapan Gül'ün Mordoğan Mahallesinde tapuda ham toprak olarak işli 279 ada 1 parseldeki 796,95 metrekare büyüklüğündeki tarım arazisine tarımsal amaçlı tesis yapacağım diyerek süper lüks villa kondurduğu anlaşılmıştı.

Murat Gül, SABAH'ın 'CHP'li meclis üyesi de tarım arazisine villa yapmış' başlıklı haberinin ardından villasını sattığını açıklamıştı. Mordoğan köyüne giden yol üzerindeki dışı doğal taşlarla kaplı süper lüks villanın duvarları kaçak olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz hafta sahibi tarafından yıkıldı.