Villarreal – Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11’de başlayacak mı? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Giriş Tarihi: 1.10.2025 14:28

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Juventus, deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak. 8 maçlık seride takımlar puan kaybetmek istemiyor. Futbolseverler, ekran başında yerini alırken genç yıldız Kenan Yıldız’ın maçta ilk 11’de sahaya çıkıp çıkmayacağı gündemde. Peki, Villarreal – Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler:

Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ikinci haftasında Juventus, La Liga temsilcisi Villarreal'e konuk olacak. Stadyum heyecanı, yayın kanalı ve saat bilgisi taraftarların merak ettiği konular arasında. Öte yandan, Türkiye'nin yükselen yıldızı Kenan Yıldız ilk 11'de başlayacak mı merak konusu. İşte, 'Villarreal – Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?' sorularının yanıtı:

VILLARREAL - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçlarında Villarreal – Juventus karşılaşması 1 Ekim 2025 Çarşamba günü, TSİ 22:00'de başlayacak.

VILLARREAL - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio de Ceramica'da mücadele, Türkiye'de TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

KENAN YILDIZ İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

Igor Tudor yönetimindeki Juventus'ta milli yıldız Kenan Yıldız son karşılaşmalara ilk 11'de başladı. Şampiyonlar Ligi mücadelesine de ilk 11'de başlaması beklenenler arasında.

MUHTEMEL 11'LER

Villarreal: Tenas, Mourino, Marin, Veiga, Cardona, Partey, Gueye, Parejo, Buchanan, Pepe, Mikautadze

Juventus: Mi Gregorio, Bremer, Kelly, Kalulu, Mario, Thuram, Locatelli, Cambiaso, David, Kenan, Vlahovic

