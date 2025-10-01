Villarreal – Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11’de başlayacak mı? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ikinci haftasında Juventus, La Liga temsilcisi Villarreal'e konuk olacak. Stadyum heyecanı, yayın kanalı ve saat bilgisi taraftarların merak ettiği konular arasında. Öte yandan, Türkiye'nin yükselen yıldızı Kenan Yıldız ilk 11'de başlayacak mı merak konusu. İşte, 'Villarreal – Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?' sorularının yanıtı: