Vince bağlanan engelli gencin davasında 3 tahliye

Başkentte iş makinesi parçaları üretilen bir atölyede çalışan yüzde 61 zihinsel engelli 26 yaşındaki Hamza S., yaklaşık 1,5 yıl önce iş arkadaşlarının hedefi oldu. Genç işçi ayağından vince bağlanarak havaya kaldırıldı ve bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine olay ortaya çıktı. Hamza S.'nin yakınlarının ihbarı sonrası polis ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan iş yeri çalışanları Kemal Budak, Mehmet Ali Şenkal ve Niyazi Ayhan, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İş yeri sahibi B.Ç. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

24 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 3 sanık hakkında "eziyet", "cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ile "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

"ŞAKA YAPMAK İSTEDİK" SAVUNMASI

Sanıkların yargılanmasına Ankara 87'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İlk duruşmada tutuklu sanıklar ile taraf avukatları ve şikayetçi Hamza S. hazır bulundu. Sanıklar savunmalarında olayın "şaka amacıyla" yapıldığını öne sürerek pişman olduklarını dile getirdi. Sanıklardan Kemal Buldak görüntüyü kendisinin çektiğini belirtirken, Mehmet Ali Şenkal vincin kumandasını kontrol ettiğini söyledi. Niyazi Ayhan ise görüntülerde gülen kişinin kendisi olduğunu ifade etti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Mahkeme heyeti, delillerin büyük ölçüde toplandığını ve tutukluluk tedbirinden beklenen faydanın sağlandığını değerlendirerek, sanıkların yurt dışına çıkış yasağı ve ayda iki kez imza verme şartıyla tahliyesine karar verdi. Dava 15 Ekim tarihine ertelendi.