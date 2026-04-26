VIP fuhşa polis darbesi

İstanbul merkezli 4 ilde VIP fuhuş operasyonu düzenlendi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Türk ve yabancı uyruklu kadınların mobil uygulamalardaki gruplar üzerinden ev ve otellere gönderilerek fuhuş yaptırıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, kadınları fuhuş müşterilerine pazarlayanların kendi paylarına düşen parayı farklı kişilerin hesaplarını kiralayarak suçtan kazandıkları mal varlığını akladıkları tespit edildi.

REFERANS ŞART

Şüphelilerin VIP müşterilere binlerce liraya kadın pazarladıkları, ayrıca kadınların da müşterilerin de bu ağa girebilmesi için referans göstermeleri gerektiği belirtildi. İçlerinde yönetici, öğretmen, mühendis ve hemşirelik gibi meslekleri yapan kadınların da bulunduğu fuhuş şebekesine girmek isteyenlerin de referanslarla alındığı öğrenildi. Şüphelilerin hesabına 1 yılda yaklaşık 15 milyon lira para girişi ve çıkışının olduğu tespit edildi.

7 TUTUKLAMA

Operasyonlarda, 14 şüpheli gözaltına alınırken 1'i İran, 1'i Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 52 kadın kurtarıldı. Adreslerdeki aramalarda 16 cep telefonu, 14 sim kart, tablet, suçtan kazanıldığı değerlendirilen 980 dolar, 105 euro, 43 gram altın, 5 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, 4 uyuşturucu öğütücü aparat ve kadınların isimlerinin yazılı olduğu 2 ajanda ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheliden 7'si tutuklanırken 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan yabancı uyruklu kadınlar deport işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.