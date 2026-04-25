VIP fuhuş şebekesine operasyon: 52 kadın kurtarıldı! Referanslı ağın içinde öğretmen, mühendis, avukat bile varmış...

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Türk ve yabancı uyruklu kadınların mobil uygulamalardaki gruplar üzerinden ev ve otellere gönderilerek fuhuş yaptırıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma yaptı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından kadınları fuhuş müşterilerine pazarlayan şahısların komisyon alarak kendi paylarına düşen parayı farklı kişilerin hesaplarını kiralayarak suçtan kazandıkları mal varlığını akladıklarını tespit etti.
VIP AĞA GİRMEK İÇİN REFERANS ŞART
Yapılan çalışmalarda şüphelilerin VIP müşterilere binlerce liraya kadın pazarladıkları, kadınların da müşterilerinde bu ağa girebilmesi için birkaç farklı referans göstermeleri gerektiği belirtildi. Her birinin farklı mesleği olduğu öğrenilirken kadınların bu yolla binlerce lira kazanç elde ettikleri değerlendiriliyor.
SADECE KOMİSYONCU YILDA 15 MİLYON KAZANMIŞ
Ayrıca, şüphelilerin son 1 yıllık işlem hareketleri incelendiğinde fuhuş suçundan kazandıkları değerlendirilen yaklaşık 15 milyon lira para girişi ve çıkışının olduğunu, kimlik bilgilerini bu sayede gizleyerek suç faaliyetlerine devam ettirerek eylemleri gerçekleştirdikleri tespit edildi.
4 İLDE 14 ADRESE BASKIN
Ahlak Büro Amirliği ekiplerince şüphelilerin yakalanması, mağdur kadınların kurtarılmasına yönelik İstanbul'da Büyükçekmece, Silivri, Beylikdüzü, Küçükçekmece ilçeleri ile Samsun, Diyarbakır ve Ankara illerindeki 14 farklı adrese 17 Nisan Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenlendi.
52 KADIN KURTARILDI
Operasyonlarda, 14 şüpheli gözaltına alınırken, 1'i İran, 1'i Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 52 kadın kurtarıldı. Ayrıca 3 erkeğinde bilgi amaçlı ifadesine başvuruldu. Fuhuş organizasyonlarının başındaki 2 şüphelinin evli olduğu, müşterilerin de referans aracılığıyla belirlendikleri öğrenildi.
KATALOG ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda 16 cep telefonu, 14 simkart, tablet, suçtan kazanıldığı değerlendirilen 980 dolar, 105 avro, 43 gram altın, 5 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, 4 uyuşturucu öğütücü aparat ve kadınların isimlerinin yazılı olduğu 2 ajanda ele geçirildi.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheliden 7'si sevk edildikleri Küçükçekmece Adliyesi'nde çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan yabancı uyruklu kadınlar deport işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.