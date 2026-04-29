VIP odada kanlı infaza müebbet hapis

Giriş Tarihi: 29.04.2026

UMAY SENA SÜMER
Ankara'da 25 Aralık 2022'de bir balık restoranının VIP salonunda gerçekleşen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran cinayet davasında yargı süreci tamamlandı. Öğretim görevlisi Güven Çaprak'ın aralarında kaymakam, profesör ve yargı mensuplarının da bulunduğu arkadaş grubunun gözleri önünde işadamı Polat Aytaç tarafından öldürülmesine ilişkin dosyada, Yargıtay sanığa verilen cezayı onadı.

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk yargılamada 18 yıl ceza alan Polat Aytaç, yeniden başlayan yargılamada müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar bu sefer temyiz edildi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık avukatlarının haksız tahrik hükümlerinin uygulanması yönündeki temyiz taleplerini reddetti.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
