Virajı alamayan 18 yaşındaki sürücü yolun karşı yöne uçtu! Kazada 4 kişi yaralandı

Kaza, 9 Mart Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsü Ece Naz Yazgan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşarak, karşı yönden gelen Melek Yelbay idaresindeki otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan araç, Demirkan Demir'in kullandığı otomobile çarptıktan sonra İbrahim Gözegü'nün yönetimindeki servis minibüsüne vurdu. 4 aracın karıştığı zincirleme kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada hasar oluşan servis minibüsünde yolcu olmadığı öğrenilirken, kazaya karışan 2 otomobilde bulunan Eren Fidan, Zehra Naz Polat, Melek Yelbay ve Esma Teper'in hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Polis ekibi caddede trafik güvenliği sağlarken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik yoğunluğu, araçların olay yerinden çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü. Sürücünün ehliyetini 4,5 ay önce aldığı ve aday sürücü olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.