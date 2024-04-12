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Giriş Tarihi: 12.4.2024 16:10 Son Güncelleme: 12.4.2024 16:26

Viranşehir’de dereye giren çocuğun cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi Curcup deresinde akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Viranşehir’de dereye giren çocuğun cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi, Hürriyet Mahallesi Curcup deresinde yaşları 14-15 arasında 3 çocuk Curcur deresine giriyor. Dereye giren iki çocuk kurtulurken bir çocuk birden gözden kayboluyor. Çocuğun elbiselerin gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine su altı polisi, itfaiye, polis ve sağlık sevk edildi.

Derede arama yapan ekipler çocuğun cansız bedeni ulaştı. Dereden çıkarılan cesedin kinlik tespiti için Viranşehir Devlet Hastanesi Morguna Kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Viranşehir’de dereye giren çocuğun cansız bedeni bulundu
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