Viranşehir’de feci kaza! 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, Viranşehir–Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Eyüpnebi Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. İddiaya göre, yol kenarında park halinde bulunan kamyona, seyir halindeki bir TIR arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük çaplı maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyon sürücüsü 62 yaşındaki Abdullah Ters'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ters'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan TIR sürücüsü ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının Harran Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.