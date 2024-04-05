Viranşehir’de gölete giren çoban hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi Düzik mezrasında yaşandı. İddiaya göre, mezrada hayvanlarını otlatan 22 yaşındaki Şaban T. isimli genç, serinlemek için bölgede bulunan gölete girdi. Bir süre sonra göl kenarında Şaban T. isimli çobanın kıyafeti ve ayakkabısını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Şaban T. sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık birimleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Şaban T. ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şaban T. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.