Viranşehir’de iki grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır 7 yaralı

Olay, Viranşehir ilcesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan aynı aşirete mensup Bilen ve Zincir aileleri arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda, 1 kişi yaralandı. Olay daha sonra kırsal Yollarbaşı Mahallesi'nde devam etti. Burada da iki aile fertleri arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, daha sonra ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.