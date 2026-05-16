Viranşehir’de motosiklet kamyonetin altına girdi: 2 kişi yaralandı!

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mustafa Elkatmış ile arkasında yolcu olarak bulunan Barış Sana yaralandı. Vatandaşların. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonetin altında sıkışan yaralıları yapılan çalışmayla bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Mustafa Elkatmış ve Barış Sana, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. polis kaza ile ilgil soruşturma başlattı.

