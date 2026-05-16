Viranşehir'de motosiklet kamyonetin altına girdi: 2 kişi yaralandı!
Giriş Tarihi: 16.05.2026 00:39

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki motosikletin park halindeki kamyonetin altına girmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgede kısa süreli panik yaşanırken, yaralılar ekiplerin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

MEHMET YILDIRIM
Kaza, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Elkatmış idaresindeki 63 AJM 993 plakalı motosiklet, mahalle içerisinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan kamyonetin altına girdi.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mustafa Elkatmış ile arkasında yolcu olarak bulunan Barış Sana yaralandı. Vatandaşların. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonetin altında sıkışan yaralıları yapılan çalışmayla bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Mustafa Elkatmış ve Barış Sana, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. polis kaza ile ilgil soruşturma başlattı.

Editör: Serhat Kandiloğlu
