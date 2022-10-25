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Giriş Tarihi: 25.10.2022 15:09 Son Güncelleme: 25.10.2022 15:13

Viranşehir’de ölen 2 öğrenci yan yana toprağa verildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dün iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalan 9 sınıf öğrencisi Ömer Faruk Çınar (14) ile 11 sınıf öğrencisi Sümmeyye Yeten (16) güvenlik gerekçesiyle gece geç saatlerinde Viranşehir İlçesine bağlı kırsal Elgün mahallesinde yan yana toprağa verildi. Yaşanan olayın ardından ölen 2 öğrencinin bulunduğu sınıflar, pazartesi gününe kadar idari izinli sayıldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Viranşehir’de ölen 2 öğrenci yan yana toprağa verildi

Şanlıurfa Viranşehir'in okullar bölgesi olarak adlandırılan Ceylanpınar ilçesi yolu üzerinde iki gurup arasında taşlı-sopalı kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgaya her iki grubun yakınlarının gelmesiyle büyüyerek tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada Sinan Atıcı'nın kullandığı öğrenci servisi kurşun yağmuruna tutuldu. Serviste kırsal Elgün Mahallesine gitmekte olan örgencilerden Ömer Faruk Çınar (14) ile Sümmeyye Yeten, (16) başlarına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. vucütlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunla yaralanan 13 kişi ise tedavi altına alındı.

Güvenlik nedeni ile gece toprağa verildiler

Kavganın ortasında kalan minibüsün içersinde hayatını kaybeden Ömer Faruk Çınar ile Sümmeyye Yeten'in Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler, gece 02 sıralarında ailelerine teslim edildi. İkinci bir olayın yaşanmaması için cenazeler güvenlik gerekçesiyle gece geç saatlerinde kırsal Elgün Mahallesi'ndeki aile mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı

2 kişinin öldüğü 13 kişinin yaralandığı olayla ilgli jandarma ve polis olaya karışan 12 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü. İlçede tepkiye yol açan kavgayla ilgili İbni-Sina Sağlık Lisesi 11- G sınıf öğrencisi Sümmeye Yeten ile Şehit Enes Çiçek Anadolu Lisesi 9-H sınıf öğrencisi Ömer Faruk Çınar'ın olayından etkilenen sınıf arkadaşları için pazartesi günüe kadar her iki sınıf öğrencileri idari izinl sayılarak sınıfları tatil edildi.

Mahallede taziye çadırı kuruldu

Saldırıda ölen 2 öğrencinin kırsal Elgün Mahallesindeki taziyesine katılan Viranşehir Kaymakamı Önder Çengel ile Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ailelere başsağlığı dileklerinde bulundu. Olayın üzüntüsünü yaşayan ve ailelerin acısını paylaşan Kaymakam Çengel ile Belediye Başkanı Ekinci, ölen öğrencilerin yakınlarına sarılarak teselli etti. Yaşanan olayın ardından taziyenin yapıldığı Elgün mahallede geniş güvenlik önlemleri alında

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Viranşehir’de ölen 2 öğrenci yan yana toprağa verildi
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