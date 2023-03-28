Viranşehir’de silahlı saldırıya uğrayan mahalle muhtarı öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir mahallesinde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, Mahalle Muhtarı Behçet Şenbayram evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kanlar içinde yerde kalan mahalle muhtarı Behçet Şenbayram, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesi'nde burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Muhtarı Behçet Şenbayram'ın cansız bedeni, otopsisi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, mahalle muhtarı Behçet Şenbayram'ı vuran kişi ya da kişilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.