Vişneli mekik tarifi: Vişneli mekik nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Vişneli mekik tarifi merak konusu olarak "vişneli mekik nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" şeklindeki sorular üzerinden yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.

VİŞNELİ MEKİK NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

5 adet yumurta

125 gram tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı un

Yarım çay bardağı toz badem

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çorba kaşığı vanilya

Bir buçuk su bardağı vişne

VİŞNELİ MEKİK YAPILIŞI

Oda sıcaklığında beklemiş tereyağı ve pudra şekerini bir kaba alıp, tahta kaşıkla ezerek birbirine yedirin. Oda sıcaklığındaki yumurtaları tek tek eklerken bir yandan da karıştırarak malzemenin birbirine geçmesini sağlayın.

Başka bir kapta elenmiş un, vanilya, kabartma tozu ve bademi karıştırın. Toz karışımı yumurtalı karışıma ekleyin ve bir iki kez karıştırın. Hazırladığınız karışımdan birer çorba kaşığı alarak mekik kalıplarına doldurun.

Sapları ve çekirdekleri çıkartılmış vişneleri, hamuru taşırmadan yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerileri pembeleşinceye kadar pişirin. Kalıplardan çıkarıp, soğuduktan sonra servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kalıbınız hamurun tamamını bir kerede almazsa, mekikleri birkaç seferde pişirmek için hamuru buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.