Haberler Yaşam Haberleri Vişneli mekik tarifi: Vişneli mekik nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 8.12.2021 01:55 Son Güncelleme: 8.12.2021 01:56

Vişneli mekik tarifi: Vişneli mekik nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Vişneli mekik tarifi: Vişneli mekik nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından ana kadro yarışmacılarından yapılması istenen vişneli mekik gündeme geldi. Evde kendisi de hazırlamak isteyenler vişneli mekik tarifine ilişkin detayları merak ederek ekler nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusuna cevap aramaya başladı. İşte o tarif.

Vişneli mekik tarifi merak konusu olarak "vişneli mekik nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" şeklindeki sorular üzerinden yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.

VİŞNELİ MEKİK NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

  • 5 adet yumurta
  • 125 gram tereyağı
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 1 su bardağı un
  • Yarım çay bardağı toz badem
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 çorba kaşığı vanilya
  • Bir buçuk su bardağı vişne

VİŞNELİ MEKİK YAPILIŞI

Oda sıcaklığında beklemiş tereyağı ve pudra şekerini bir kaba alıp, tahta kaşıkla ezerek birbirine yedirin. Oda sıcaklığındaki yumurtaları tek tek eklerken bir yandan da karıştırarak malzemenin birbirine geçmesini sağlayın.

Başka bir kapta elenmiş un, vanilya, kabartma tozu ve bademi karıştırın. Toz karışımı yumurtalı karışıma ekleyin ve bir iki kez karıştırın. Hazırladığınız karışımdan birer çorba kaşığı alarak mekik kalıplarına doldurun.

Sapları ve çekirdekleri çıkartılmış vişneleri, hamuru taşırmadan yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerileri pembeleşinceye kadar pişirin. Kalıplardan çıkarıp, soğuduktan sonra servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kalıbınız hamurun tamamını bir kerede almazsa, mekikleri birkaç seferde pişirmek için hamuru buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

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Vişneli mekik tarifi: Vişneli mekik nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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