Vites değiştirirken arka tekeri kilitlenen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Üzücü olay, Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Klima ustası Ramazan Harmankaya motosikleti ile otogar istikametinden şehir merkezine doğru seyir halinde iken motorunu vitesini değiştirmek istedi. Bu sırada arka teker kilitlenince rüfüşdeki bordür taşlarına çarptı. Motosikletten fırlayarak asfalta düştü. Bu sırada kaskı takılı olmasına rağmen başından fırladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

KURTARILAMADI

İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Ramazan Harmankaya'nın duran kalbini masaj yaparak çalıştırdı. Ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alan eşi, ailesi, ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

CENAZESİ KONYA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan otopsinin ardından Ramazan Harmankaya'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Uncalıda Mezarlığın'nda yapılan yıkama işlemlerinin ardından cenaze toprağa verilmek üzere Konya'nın Tuzlukçu ilçesine götürüldü. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları içinde toprağa verildi. Harmankaya'nın Antalya'daki arkadaşları, "Herkesin yardımına koşan iyiliksever biriydi. " diyerek üzüntülerini dile getirdi.