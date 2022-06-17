Viyana Nerede? Viyana Hangi Ülkenin Başkenti Ve Nereye Bağlı?

Kiliseleri, müzeleri, sanat galerileri ve daha pek çok turistik mekanları ile Viyana görenleri kendine hayran bırakan, kültür ve tatil kelimelerinin tam manasıyla birleştiği bir kenttir. Peki, Viyana nereye bağlı? Viyana nerenin başkenti? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Viyana Nerede, Hangi Ülkenin Başkenti?

Viyana, Avrupa kıtasında yer alan ve hatta Avrupa'nın en köklü tarihe sahip ülkelerinden birisi olan Avusturya'nın bir şehridir. Aynı zamanda başkent olan Viyana, Avrupa Birliği'ne bağlı bir kenttir. Yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip olan Viyana başta Birleşmiş Milletler dört merkez temsilciliğinden birisi, OPEC, AGIT ve Uluslararası Atom Enerjisi Örgütü olmak üzere pek çok önemli kuruluşlara da ev sahipliği yapmaktadır.

Coğrafi bakımdan da oldukça önemli olaylara konuma sahip olan Viyana, Avrupa Birliği'nin en büyük kentlerindendir. Kuzeydoğu Alplerinin eteklerine yakın bir bölgede olan bu şehir turistik bir öneme sahip olan Tuna Nehri'nin hemen güneyinde yer alır.