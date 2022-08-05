Ülkelerin çoğu kendi aralarında olan anlaşmalar dahilinde vize istememe gibi durumlarda bulunabilmektedir. Ancak çoğu ülke belli bir zaman diliminden sonra seyahatin sorunsuz devam edebilmesi için vize istemektedir. Bahsedilen belli sürenin dışına çıkma konusunda da gerekli yerlere başvurarak vize çıkarmak gerekir. Yazımızda bizler de vize kaç günde çıkar, vizenin onaylandığı nasıl anlaşılır, ne kadar sürede belli olur gibi sorulara cevap vererek sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızın devamını okumaya devam ederek sizler de bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Vize Kaç Günde Çıkar?

Vize başvurusunun sonuçlanma süresi genellikle 3-15 iş gün içerisinde olmaktadır. Fakat ülkelere ve kurumların yoğunluğuna göre süreç daha da uzayabilir. Talep edilen vize türüne göre başvurunun kabul süreci farklı zamanlarda olabilir. Uzun süreler için yapılan ulusal vize başvuruları daha geç sonuçlanabilmektedir. Bu yüzden vize başvurusu yaparken en geç 15 gün kala oluşturulması önerilmektedir. Seyahat tarihine yakın bir süre içinde vize başvurusu yapmak genellikle olumsuzlukları getirmektedir.

Schengen ülkeleri de genel olarak vizeleri 15 gün içerisinde verirken; İngiltere'de bu süre 21 iş günüdür. Yani ülkelerin vize başvurularını değerlendirme süreleri birbirinden farklılık göstermektedir.

Vize Ücretleri

Genel olarak ülkelerin hepsinin kendilerine göre belirlemiş olduğu bazı vize harçları bulunmaktadır. Yani standart olarak belirlenmiş bir harç fiyatı yoktur. Örnek vermek gerekirse 2022 Schengen vizesinin harç tutarı 80 Euro'dur.