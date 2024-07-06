Vizesiz gezilecek en iyi 10 rota

S on dönemde Avrupa turlarında vize problemi nedeniyle ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Geçen yıl Schengen vizesine verilen red sorunu artık çözülse de bu yıl da aynı vizede randevu sorunu yaşanmaya başlandı. Tur gününden daha ileri bir tarihe verilen vize randevuları artık yurtdışını görmek isteyen tatilcileri alternatif rotalara yöneltiyor. Biz de sizler için vizesiz gezilebilen en iyi 10 rotayı derledik...Son döneminde en gözde tatil beldelerinden biri olan Mısır, 90 güne kadar seyahatlerde vizeden muaf tutuyor. Mısır'ın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Sharm El Sheikh, ülkenin sembolü olan piramitlerin bulunduğu başkent Kahire'ye 498 km uzaklıkta... Özellikle sualtı güzellikleriyle ön plana çıkan şehir, görece uygun konaklama imkânları ve yeme-içme alternatifleriyle de tatilcileri cezbediyor. Dalış meraklılarının en önemli adreslerinden biri olan Kızıldeniz'in yanı başında bulunan bu turistik kasaba, aynı zamanda dünyanın en büyük ikinci sualtı milli parkı olan Ras Mohammed Milli parkını da içinde bulunduruyor.Osmanlı'nın izlerini ve tarihi mirasını taşıyan Balkanlar, son yıllarda Türk misafirlerin akınına uğruyor. Bu bölgenin gözde tatil cennetlerinden biri ise Karadağ... Doğal güzellikleri, tarihi şehirleri ve Adriyatik Denizi kıyısındaki muhteşem sahil şeridiyle ünlü Karadağ, Başkent Podgorica, modern yapılar ve geniş parklarıyla ülkenin kültürel merkezi konumunda. Ancak Karadağ'ın gerçek cazibesi, kıyı şeridinde ve dağlık bölgelerinde saklı. Kotor Körfezi, Karadağ'ın en ikonik yerlerinden biri ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Kotor; dar sokakları, tarihi taş evleri ve Orta Çağ'dan kalma surlarıyla büyüleyici bir atmosfere sahip. Kotor Kalesi surlarından körfezin nefes kesen manzaralarını izleyebilir ve Aziz Tryphon Katedrali gibi tarihi yapıları ziyaret edebilirsiniz.Sınır komşumuz Gürcistan, artık Karadeniz turlarının da vazgeçilmezi halini aldı. Sadece pasaport değil kimlik katıyla da giriş yapılabilen bu güzel ülke, bir yıla kadar Türk misafirlerini vizeden muaf tutuyor. Kafkasya'nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Gürcistan, kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle biliniyor. Gürcistan'ın batısında yer alan Batum, subtropikal iklimiyle ünlü bir liman şehri. Batum Bulvarı boyunca yürüyüş yaparak, şehrin modern mimarisini ve çarpıcı sahil manzaralarını keşfedebilirsiniz. Batum'un gece hayatı da oldukça canlı...Doğu Avrupa'nın gözdesi Belarus, tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri ile çok keyifli bir gezi sunuyor. Başkent Minsk, modern ve tarihi unsurları bir arada sunan dinamik bir şehir. Belarus'ta muhakkak görülmesi gereken Mir Kalesi, 16. yüzyıldan kalma büyüleyici bir yapı... Bu eser UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.Kuzey Afrika'nın en egzotik ve büyüleyici ülkelerinden biri olan Fas, coşkulu renkleriyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor. 90 gün vizen muaf tutan bu güzel ülke tarihi şehirleri, çöl manzaraları ve zengin kültürüyle ziyaretçilerine unutulmaz deneyimler sunuyor. Başkent Rabat'ta UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kasbah des Oudaias'a uğrayabilir ve dar sokaklarda geleneksel Fas mimarisinin tadını çıkarabilirsiniz. Marakeş'in canlı pazarlarının keyfini sürebilirsiniz.Eğer tatilinizi uzun planladıysanız ve uzun yolculukları da seviyorsanız Malezya tam size göre. Malezya'nın Borneo Adası'ndaki Sabah ve Sarawak eyaletlerinin çarpıcı doğa manzaraları, yağmur ormanları ve egzotik vahşi yaşam zenginliği binlerce insanı kendine çekiyor. Kinabalu Dağı ise Güneydoğu Asya'nın en yüksek zirvelerinden biri ve çok popüler bir rota. Başkent Kuala Lumpur, ülkenin en ikonik yapılarından biri olan Petronas İkiz Kuleleri ile dünyaca ünlü.Kadim gelenekleri, teknolojisi ve doğa harikalarıyla ziyaretçilerini büyüleyen Japonya'nın başkent Tokyo, dünyanın en büyük metropollerinden biri... Kyoto ise, geleneksel Japon kültürünün en iyi korunduğu yerlerden biri. Kyoto'da Fushimi Inari Tapınağı'nı görmeyi ihmal etmeyin...Asya'nın en popüler turistik merkezlerinden biri olan Tayland'ın başkenti Bangkok hareketli sokakları, renkli pazarları ve mistik tapınaklarıyla ünlü. Bangkok'ta Altın Buda heykelin bulunduğu Wat Traimit, devasa yatay Buda heykelinin olduğu Wat Pho ve zümrüt Buda heykelinin olduğu Wat Phra Kaew gibi önemli tapınakları ziyaret edebilirsiniz.Dünyanın en gözde tatil beldelerinden biri olan Bahamalar, misafirlerini vize sınırı olmadan ağırlıyor. Burası 700'den fazla adadan oluşan tropikal bir cennet... Bahamalar'ın doğasını keşfetmek isteyenler için Andros Adası ve Harbour Island mükemmel adresler.Kenya, macera ve doğa severler için eşsiz bir rota... Afrika'nın doğusunda yer alan ülke, el değmemiş doğası ve yaban hayatıyla ünlü bir ülke. En popüler duraklarından biri ise Masai Mara Ulusal Rezervi. Burası, dünyanın en büyük tabiat cennetlerinden biri. Binlerce antilop ve zebranın Serengeti'den Masai Mara'ya doğru yaptığı yolculuk, fotoğrafçılar için eşsiz bir deneyim sunuyor.