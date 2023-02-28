VKN Nedir? VKN Numarası Ne Demek, Vergi Kimlik Numarası Nerede Yazar ve Nasıl Öğrenilir?

Vergi ödemek için gerekli olan vkn nedir diye araştıranlar olabilir. Vergi Kimlik Numarası anlamına gelen vkn nerede yazar ve nasıl öğrenilir diye düşünenler bulunur. Vkn numarası nedir sorusunu kısaca cevaplamak gerekirse, bu numara vergi ödeme dahil olmak üzere birtakım bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanılır. Yeni duyanlar için vkn ne demek sorusu merak uyandırıcıdır. Vergi Kimlik Numarası sorgulama nasıl yapılır ve nereden alınır?

VKN Nedir ve Nereden Alınır?

Vkn, "Vergi Kimlik Numarası"nın kısaltmasıdır. 10 haneli olan bu numara, vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilere vergi dairesi tarafından verilir. Bu, gerçekleştirilen tüm ticari faaliyetleri incelemek ve vergilendirmek için kayıt altına almayı sağlar. Vergi Usul Kanunu'na göre, vergi mükellefi olan tüm kişilerin vkn numarasına sahip olması gerekir. Şahıs şirketleri ile gerçek kişilerde bu numara, T. C. kimlik numarası veya Vergi Kimlik Numarasıdır. Tüzel kişilerde ise sadece vkn olması beklenir. Söz konusu numarayı nasıl alacağını öğrenmek isteyenlerin yapması gerekenler şu şekildedir:

1.T. C. kimlik no ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapın

2.Arama kısmına "VKN başvuru" yazın

3.Formda istenen bilgileri doldurun

4.Tüm verileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra vkn numaranızı alabilirsiniz.

Vergi Dairesinin resmi web sitesi www.ivd.gib.gov.tr den de numara almak mümkündür. Sitedeki beyan formları doldurulduktan ve zorunlu olan belgeler yüklendikten sonra başvuru gerçekleştirilebilir. Numara sorgulama için e-Devlet'e giriş yapılmalıdır.

Vergi Kimlik Numarası Ne İşe Yarar?

Vergi mükellefi olmayı zorunlu kılan tüm durumlarda ve tüm alım-satım işlemlerinde Vergi Kimlik Numarasına ihtiyaç vardır. Bunlar arasında aşağıdakiler bulunur.

Noter işlemleri

Gayrımenkul alım ve satımları

Motorlu taşıt alım ve satımları

İcra işlemleri

Çeşitli kredi başvuruları ve diğer bankacılık işlemleri

Sigortacılık hizmetleri

Kredi kartı ile yapılan alışverişler

Kiralama işlemleri