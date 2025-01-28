Vnukovo Havalimanı Nerede? Vnukovo Havaalanı’ndan Şehir Merkezine Nasıl Gidilir, Kaç Km?

Moskova, tarihi ve kültürü ile öne çıkan bir başkenttir. Kızıl Meydan, Kremlin Sarayı ve Aziz Vasil Katedrali gibi yapıları barındırır. Ayrıca, Moskova Nehri'nin kıyısında yer alır ve geniş parklara, müzelere ve tiyatrolara ev sahipliği yapar. Modern ve tarihi dokunun harmanlandığı dinamik bir metropoldür. Vnukovo Havalimanı nerede, havaalanından şehir merkezine nasıl gidilir ve kaç km gibi soruların yanıtları ise gidecekler için ilgi çekicidir.

Vnukovo Havalimanı Nerede?

Vnukovo Havalimanı, Rusya'nın başkenti Moskova'ya hizmet veren uluslararası bir havalimanıdır. Moskova şehir merkezinin ortalama olarak 28 kilometre güneybatısında yer almaktadır. Vnukovo, Domodedovo ve Sheremetyevo ile birlikte Moskova'nın üç büyük uluslararası havalimanından biridir. Ayrıca, Vnukovo Havalimanı, Gazpromavia, I-Fly, Transaero Airlines, UTair Aviation, Yakutia Airlines ve Pobeda gibi birçok havayolu şirketine de ev sahipliği yapmaktadır. Havalimanı, iki uçak pisti ve iki yolcu terminaline sahiptir.

Vnukovo Havalimanı'ndan Şehir Merkezine Ulaşım Nasıl Sağlanır?

Vnukovo Havalimanı'ndan Moskova'ya gitmek oldukça kolay ve uygun maliyetlidir. Bunun için aşağıdaki seçeneklere göz gezdirilmelidir:

Vnukovo Havalimanı'ndan şehir merkezine gitmenin en hızlı ve rahat yollarından biri Aeroexpress trenidir. Bu trenler her gün 30 dakikada bir çalışır ve doğrudan Kievsky tren terminaline gider. İlk tren sabah 6:00'da, son tren ise 23:00'de hareket eder.

Şehir merkezine gitmek için otobüs de kullanılabilir. Otobüsler Terminal A'dan kalkar ve şehrin farklı bölgelerine gider.

Taksi veya araç paylaşım hizmetleri ise biraz daha maliyetli ulaşım seçenekleri olarak öne çıkar. Bu alternatifler, özellikle bagaja ihtiyacı olanlar ve daha rahat bir yolculuk arzu edenler için idealdir.

Bu ulaşım seçeneklerinden herhangi biri ile Vnukovo Havalimanı'ndan Moskova şehir merkezine ulaşım sağlanabilir. Taksi ve araç kiralama biraz daha yüksek maliyetli seçenekler olduğu için otobüs veya tren daha yaygın olarak kullanılır.