Volant Nedir? Volant Bozuk Olursa Ne Olur, Yolda Bırakır Mı, Tamiri Mümkün Mü?

Volant nedir sorusu aracın işleyişini bilmek isteyenlerin araştırdığı bir konudur. Bunun yanı sıra araç kullanıcıları ise otomatik araçlarda volant arızası nasıl anlaşılır, yolda bırakır mı diye merak eder. Çünkü volant bozuk olursa ne olur, tamiri mümkün mü bilmek isterler. Bizlerle bu kişiler için araştırmamızı yaptık. Araştırmamızın sonucuna ulaşmak için haberimizin kalan kısmına inebilir ve volant nedir sorusunun cevabına ayrıntılarıyla ulaşabilirsiniz.

Volant Nedir?

Volant yada volant dişlisi kranka doğrudan bağlı olan büyük bir dişlidir. Marş motorunun krankı rahat çevirmesini sağlamak amacı ile büyük tasarlanmıştır. Bir nevi tork artışı sağlamaktadır. Volantın dişleri marş motoru ile temas ederek motorun çalışması için ilk kuvveti motora aktarır. Eğer volant dişlisinin dişleri aşınır ise marşa basarken marş almama veya yüksek bir gıcırdama sesi gelebilir. Volant dişlisi marş için çok önemlidir. Çünkü motorun devri ile aynı orantıda dönmektedir. Volant içten yanmalı otomatik marş sistemine sahip tüm motorlarda bulunur. Motosiklet, ATV, tır, otomobil gibi araçlarda bulunur.

Volant Arızası Nasıl Anlaşılır?

Arızalı bir volantın belirtilerin çoğu debriyaj sisteminde bir sorun olduğunu da gösterebildiği için arıza kaynağının volant olup olmadığını anlamak biraz zor olabilir. Kesin bir sonuç içinse tüm ihtimallerin göz önünde bulundurulması gerekir. Ancak, aşağıdaki sorunlardan herhangi birine sahipseniz nedeni volant dişlisi olabilir.

- Volant dişlileri aşınırsa, araç birkaç marşta çalışır veya marş basar ama hiç çalışmaz.

- Volanttan gelen ses ve gürültüler olur.

- Kontağı kapattığınızda, motor bölmesinden gıcırtı şeklinde bir ses duyar ve motor biraz sallanarak stop eder.

- Debriyaj pedalında vuruntu ve aşırı titreme olur. Bu titreşimler genellikle arabanın tabanında hissedilir ve yayların, diğer iç bileşenlerin arızalanmasından kaynaklanır.

- Debriyaj pedalında yumuşama ve pedalı bıraktıktan sonra tepkime gecikmesi meydana gelir.

Bu sorunlardan birine sahipseniz debriyaj sisteminin ve volanın incelenmesi gerekir.

Volant Bozuk Olursa Ne Olur?

Volant dişlisi bozulduğu zaman, marş motoru dişlisinin parça üzerinde tek kaldığını görmek mümkün olur. Bu durumda da parçanın dönmesi söz konusu olmaz. Dolayısıyla aracın ilk marş işleminde çalışmadığı görülür. Aracın marş alıp çalışmaması durumunda yapılması gereken işlem, vurdurma olarak bilinen işlemdir. Bu durumda araç bir süre itilir ve belli bir ivme kazanması sağlanır. Sonrasında ise aracı ikinci vitese alıp debriyaj üzerinde yapılacak düzenleme sonrasında çalıştırmak mümkün olur. Volant dişlinizde eğer bir aşınma ya da çatlak oluştuysa -ki bunu kaputu açıp gözle muayene imkansızdır, hiçbir şekilde kendi imkanlarınızla bu parçayı ne görebilir ne de müdahale edebilirsiniz.- sizi yolda bırakmaz. Zor marş alma ve zarıl zarıl diye tabir edebileceğimiz bir titremeyle araç çalışmaya devam eder. Fakat bu kesinlikle aracı bu şekilde idareten kullanabilirsiniz manasına gelmez. Evet, sizi yolda bırakmaz ama yıpranmış volan dişlisi yakın zamanda boşlama ve kırılma gösterecektir. Taşlama ile tamir edilse de tamamen değişmesi kesin çözümdür.

Volant Tamiri Mümkün Mü?

Eğer aracınızda baskı balata değişimleri olacaksa bu süreçte volant da kontrol edilmelidir. Baskı balatayı değiştireceğiniz zaman volant yüzeyi de kontrol edilip yüzeyde pürüz varsa zımpara yapılmalıdır. Ama bazı durumlarda zımpara yapmak yeterli olmayabilir. Böyle durumlarda volantın değişim yapılmalıdır. Volant tamir edilecek bir parça değildir. Yüzeyi pürüzsüzleştirilerek ömrü uzatılabilir ama volant dişlisi bozulduysa değişmesi gerekir.

Volant Ne Zaman Değişir?

Genelde bunun için net bir zaman vermek mümkün değildir. Araçlarınızın düzenli olarak bakımını yaptırmanız gerekir. Eğer volant üzerinde herhangi bir çatlak varsa ya da dişlilerde bir aşınma durumu varsa, bakım sırasında yapılan kontrollerde bu durum ortaya çıkacaktır.

Bu gibi durumlarda da parçanın değiştirilmesi gerekebilir. Değişim için düzenli olarak bakımları yaptırmanız gerekir. Bunun dışında araçta titreme ve debriyajda titreme hissettiğiniz zaman da kontrollerinizi yaptırmanızı öneririz.