Voleybol Kuralları ve Saha Ölçüleri - Voleybol Nasıl Oynanır, Kaç Set ve Kaç Kişiyle Oynanır?

Kadınlar ve erkekler arasında hızla yayılan bir spor olan voleybol oynaması oldukça kolay öğrenilen ve belli kuralları olan sporlardan biridir. Voleybol saha ölçüleri ya da saha çeşitleri farklı şekillerde karşımıza çıksa da küçük yaştan itibaren hem bedensel hem de zihinsel gelişimi destekleyen popüler bir spordur voleybol. Karşılıklı iki takım halinde oynanan ve rekabete dayalı bir spor olan voleybol nasıl oynanır sorusu voleybol ile ilgili sık sorulan sorulardandır. Diğer sporlara kıyasla daha narin bir spor olan voleybolda oyun kuralları nelerdir? İşte cevaplar…

VOLEYBOL NEDİR?

Voleybol, karşılıklı iki takımın oynadığı bir saha oyunudur. Kendine ait teknikleri bulunan, özel bir topu olan ve iki takımın ortasında bir file ile oynanan bir spor türüdür.

VOLEYBOL NASIL OYNANIR?

Karşılıklı iki takım halinde oynanan bir spor dalıdır. Kapalı bir sahada ya da açık alanda oynana bilen bir oyun olan voleybolun nasıl oynanır sorusunun cevabı ise şöyledir;

İki takım oluşturulur. Her iki takım da 6'şar kişiden oluşur.

Sahada belli yerlerde duran oyuncuların amaçları karşı takımın topu karşılamasını engelleyecek şekilde oynamaktır.

Elle oynanan bir oyundur. Vücudun farklı yerleri ile de top karşılanabilir.

Amaç setleri kazanmaktır ve her set 25 sayıdan oluşur. 3 set kazanan takım oyunu kazanmış olur.

2-2 kalınan ve beraberlik olunan maçlarda 5.set 15 sayılık bir settir.

VOLEYBOL OYUN KURALLARI

Voleybol ile ilgili merak edilen bir diğer konu ise voleybol oyun kurallarıdır. İşte voleybolun daha adil oynanmasını sağlayan oyun kuralları şu şekildedir;

Oyuna her zaman misafir takım başlar.

Atılan servisle sayı alınırsa sayı alan takım servis kullanmaya devam eder. Servis hakkı her zaman sayı alan takımdadır.

Oyuncular top kendi sahalarına geldiğinde üst üste 2 kez topa dokunamazlar.

Top bir saha içinde sadece 3 kere dokunulabilir.

Oyuncu değişiklikleri oyuncu sayısı kadardır. Yani tüm maç boyunca takım koçları 6 kez oyuncu değişikliği yapabilir.

Daha önce oyunda olup değiştirilen oyuncular tekrar oyuna sokulabilmektedir.

Takım koçları her set boyunca 2 kere mola isteyebilir. Koçların istedikleri molalar 30 saniye sürer.

Setlerin 8. ve 16. sayıları kazanıldığında zorunlu teknik mola verilir.

5. set yani uzatma setinde teknik mola olmaz.

Tüm oyun boyunca 1 baş hakem, 1 yardımcı hakem, 1 yazı hakemi, 2 çizgi hakemi ve 1 masa hakemi bulunur.

Takımların seti kazanmaları için rakip takımdan +2 fazla puana sahip olmaları gerekir. Örneğin takımlardan ikisi de 24-24 puan olduğunda setin bitme sayısı 26 olacaktır.

VOLEYBOL SAHA ÖLÇÜLERİ

Her ne kadar sadece kapalı sahada oynanan bir oyun olmasa da belli standartlarda, 6 kişilik takımların oynadığı sahaların belli standartları bulunuyor. Bu standartlar ise şöyledir;