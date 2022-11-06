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Giriş Tarihi: 6.11.2022 22:56 Son Güncelleme: 6.11.2022 22:56

Voleybol kurallarına göre, en üst düzeydeki kadınlar müsabakalarında, filenin en üst yatay hizasının yerden yüksekliği yaklaşık ne kadar olmalıdır?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 6 Kasım 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan Voleybol kurallarına göre, en üst düzeydeki kadınlar müsabakalarında, filenin en üst yatay hizasının yerden yüksekliği yaklaşık ne kadar olmalıdır? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek Voleybol kurallarına göre, en üst düzeydeki kadınlar müsabakalarında, filenin en üst yatay hizasının yerden yüksekliği yaklaşık ne kadar olmalıdır? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Voleybol kurallarına göre, en üst düzeydeki kadınlar müsabakalarında, filenin en üst yatay hizasının yerden yüksekliği yaklaşık ne kadar olmalıdır?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (6 Kasım 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Voleybol kurallarına göre, en üst düzeydeki kadınlar müsabakalarında, filenin en üst yatay hizasının yerden yüksekliği yaklaşık ne kadar olmalıdır? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (6 KASIM 2022)

ATV ile 6 Kasım Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Voleybol kurallarına göre, en üst düzeydeki kadınlar müsabakalarında, filenin en üst yatay hizasının yerden yüksekliği yaklaşık ne kadar olmalıdır?

A- 1 metre 94 santimetre
B- 2 metre 24 santimetre (CEVAP)
C- 2 metre 54 santimetre
D- 2 metre 84 santimetre


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