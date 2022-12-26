Haberler Yaşam Haberleri Voleybol Terimleri Sözlüğü - En Çok Karıştırılan ve Hiç Bilinmeyen Voleybol Terimleri ve Anlamları
Giriş Tarihi: 26.12.2022 11:49 Son Güncelleme: 26.12.2022 11:49

Voleybol Terimleri Sözlüğü - En Çok Karıştırılan ve Hiç Bilinmeyen Voleybol Terimleri ve Anlamları

Voleybol terimleri hakkında bilgiye sahip olmak spor sever bireylerin voleybol maçlarını daha iyi anlamalarına fayda sağlar. Voleybol ülkemizde ve dünya genelinde en tutulan spor dalları arasında yer aldığı için, voleybol vuruş terimleri ya da voleybol oyun terimleri hakkında bilgi sahibi olmak genel spor kültürümüze katkı sağlayacaktır. Peki, voleybol hareketlerinin adları nelerdir? Bu sorunun yanıtına ve voleybol terimleri hakkındaki detaylara içeriğimizde yer verdik.

Voleybol Terimleri Sözlüğü - En Çok Karıştırılan ve Hiç Bilinmeyen Voleybol Terimleri ve Anlamları

Hem dünya çapında hem de yurdumuzda oldukça revaçta olan spor dallarından voleybol, izlemesi ve oynaması hayli eğlenceli, hareketli bir spor türüdür. Voleybolla yakından ilginen seyirci ya da oyuncu adayları voleybol oyun terimleri nelerdir merak etmekte, voleybol vuruş terimleri anlamlarını araştırmaktadır. Voleybol terimlerini öğrenmek için voleybolcu olmak ya da sıkı bir voleybol sever olmaya gerek yok, diğer spor dallarında olduğu gibi voleybolda da terimler ve kurallar hakkında bilgiye sahip olmak bilgi dağarcığını genişleten bir eylemdir. Bu nedenle yazımızda, siz değerli okurlarımız için voleybol hareketlerinin adlarını ve anlamlarını inceledik.

Voleybol Oyun Ve Vuruş Terimleri

Uzun yıllardır başta ülkemiz olmak üzere pek çok ülkede sevilerek takip edilen voleybol maçlarında sıklıkla isimlerini duyduğumuz terimlerin bazılarının anlamları bilinmemekte ya da karıştırılmaktadır. Voleybol oyun ve vuruş terimlerini, voleybol kurallarını doğru şekilde bilmek, voleybol maçlarına daha iyi hakim olma imkanı sağlarken aynı zamanda izlemeyi daha keyifli kılmaktadır. Voleybol oyun ve vuruş terimleri ise şunlardır;

Smaç: Voleybol maçlarında sıklıkla duyulan smaç, oyuncunun topa tek elle ve ellerinin içi ile sertçe vurmasına verilen bir isimdir.

Smaçör: Filenin hemen yanında beklemekte olan, takım arkadaşından gelen topu smaç yaparak fileyi geçirip karşı takımın alanına gönderen oyuncuya smaçör denir.

Servis: Yine voleybol maçlarında sıklıkla duyulan bir terim olan servis, sayı sonrası oyunu başlatmak için oyuncunun kendi saha çizgisinden geriden topa vurarak oyuna sokmasına verilen bir isimdir.

Pasör: Oyun içi top gidişatını ve top hızını ayarlayan, topu yükselterek takım arkadaşlarına yönlendiren oyunculara pasör ismi verilir.

Manşet: en çok bilinen voleybol vuruş terimlerinden manşet, oyuncunun iki kolunu içleri yukarı bakar şekilde birleştirerek topa kol içi ya da birleşen baş parmakları ile vurmasına denir.

Blok: Rakip takımın atağını engellemek, topun fileden geçip kendi alanlarına gelmesinş engellemek için yapılan hareketlere blok ismi verilir.

Direkt Faul: Voleybol oyuncusunun topun başka oyuncuya değmeden yaptığı hataya direkt faul ismi verilir.

Plase: Bir voleybol vuruş terimi olan plase, yapılış ve teknik yönden smaça benzer ancak topa yumuşak şekilde vurulur.

Plonjon: Takım oyuncusunun topun kendi alanlarına değmesini engellemek için öne doğru yere paralel olarak uzanarak topa müdahale için uzanmasına plonjon denir.

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Voleybol Terimleri Sözlüğü - En Çok Karıştırılan ve Hiç Bilinmeyen Voleybol Terimleri ve Anlamları
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