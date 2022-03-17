Haberler Yaşam Haberleri Vücud Ne Demek? Allah’ın Vücûd Sıfatının Anlamı Ve Fazileti
Giriş Tarihi: 17.3.2022 15:53 Son Güncelleme: 17.3.2022 15:53

Vücud Ne Demek? Allah’ın Vücûd Sıfatının Anlamı Ve Fazileti

Vücud Ne Demek? Allah’ın Vücûd Sıfatının Anlamı Ve Fazileti

İnsanların her birinin özelliği bulunduğu gibi Allah’ın da bazı özellikleri ve sıfatları bulunmaktadır. Allah’ın özelliklerini ve insan üzerindeki etkileri için Allah’ın 99 ismi oldukça önemlidir. Bunun yanında Allah’ın 14 tane sıfatı bulunmaktadır. Bunlardan 6 tanesi Zati sıfatlarken 8 tane ise Subuti sıfatları bulunmaktadır. Vücud da Allah’ın Zati sıfatları arasında yer almaktadır. Peki, vücud ne demektir?

Allah'ın isimlerinin yanında bazı sıfatları bulunmaktadır. Bu sıfatların hepsi Kur'an'da açık bir şekilde dile getirilmiştir. Vücud da bu sıfatlardan biridir. Vücud kelimesi ayrıca felsefe terimi olarak da karşımıza çıkmaktadır. Felsefede, bir şeyin zihinde ve zihnin dışında gerçek varlığa sahip olması olarak geçmektedir.

Vücud Ne Demek?

Allah'ın 14 tane sıfatı bulunmaktadır. Bunlardan 6 tanesi Zati sıfatları kapsarken 8 tanesi de Sübuti sıfatları kapsamaktadır. Bu 6 tane Zati sıfattan biri de vücuddur. Vücud kelimesini iki yerde görebiliriz.

Felsefede vücud kelimesi, bir şeyin zihinde ve zihnin dışında gerçek varlığa sahip olması olarak veya bir şeyin aklî tahlil yoluyla belirlenen mahiyeti, zatı olarak geçmektedir.

Vücûd Sıfatının Anlamı

Dini bir terim olarak da vücudun belirli bir karşılığı vardır. Allah'ın zihnin dışında gerçekliğinin bulunduğunu ve mevcudiyeti zorunlu bir varlık olduğunu belirtir. Allah'ın varlığı zâtının gereği yani kendindendir, O'nun dışındaki varlıkların mevcudiyeti ise kendileri dışındandır. Bu durum Kur'an'da da insanın fıtratı gereği bir şeye inanma eğilimi olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle Allah'ın varlığı lazımdır diyebiliriz.

Vücûd ilâhî zâtın aynı olup zâta eklenen bir mâna ve ayrı bir sıfat değildir, hatta yalnız Allah hakkında değil bütün varlıklarda vücûd ile mahiyet arasında başkalık yoktur. Eğer zât hakikat ve mahiyeti dışında herhangi bir varlığa sahip olsaydı bu takdirde zâtın biri hakikat ve mahiyetine, diğeri vücûduna ait iki varlığının bulunması gerekirdi.

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Vücud Ne Demek? Allah’ın Vücûd Sıfatının Anlamı Ve Fazileti
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