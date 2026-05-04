Vücudunda 54 kurşun parçasıyla yaşıyor

Konya'nın Ereğli ilçesinde aynı mahalleden arkadaşı 16 yaşındaki D.Ç. tarafından tüfekle vurulan Yiğit Kardaş (16) hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Vücuduna 54 saçma isabet eden Yiğit'in vücudundaki saçmalar derinde ve hepsi için ayrı bir cerrahi işlem gerekeceği için çıkartılamadı. Aile, oğullarına bunu yapan saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor. Geçtiğimiz 18 Mart'ta ilçeye bağlı Kutören Mahallesinde yaşanan dehşette Yiğit Kardaş, bir grup arkadaşıyla mahallede yürürken D.Ç. elinde silahla önlerine çıkmış, arkasını dönüp, olay yerinden uzaklaşmak isteyen Kardaş'a ateş açmıştı. Vücuduna 54 saçma isabet eden Yiğit, Konya'ya sevk edilerek tedavi altına alınmış, saldırgan D.Ç. ise gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

SAÇMALARLA YAŞAYACAK

Yiğit Kardaş, günler süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Aile sağlık durumu iyi olan Yiğit'in vücudundaki saçmaların çıkartılamadığını söyledi. Aile, yakın mesafeden ateşlendiği için saçmaların derinde olduğu, her bir saçma için ayrı cerrahi işlem gerektiği için saçmaların çıkartılamadığını söyledi.