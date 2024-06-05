Vücut ısısı ve su dengesine dikkat

Haziran ayı başında küresel iklim değişikliklerinin de etkisiyle aniden bastıran kavurucu sıcaklar önlem alınmadığında vücudun dengesini de bozuyor. İnsan vücudu hava şartları nasıl olursa olsun kendi ısısını korumaya çalışır. Hava sıcaklığı arttıkça vücut ısısını düşürmek üzere vücudumuzun daha fazla çalışması gerekir. Isı kaybını sağlamak için deriye yakın damarlar genişler ve terlemeye başlarız. Terin buharlaşması yoluyla deri üzerinden ısı kaybı artar. Damarların genişlemesi nedeniyle tansiyon düşer ve vücutta kan dolaşımını sağlamak için kalbin daha hızlı ve yoğun çalışması gerekir. Damarlarda sızıntı yüzünden isilik veya ayaklarda şişme baş gösterir. Tansiyon daha fazla düşerse hayati organlara yeterince kan ulaşamaz ve kalp krizi riski artar. Terleme yüzünden vücutta sıvı ve tuz kaybı olur ve bunlar arasındaki denge bozulur.Özellikle yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanlar, bebekler ve hamileler için risk daha büyük. Her yıl binlerce kişinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çeken uzmanlar vücut ısısının ve su dengesinin korunması için gün içinde düzenli olarak sıvı tüketilmesini, gölge yerlerde durulmasını, ayakların hafif yüksek olacağı şekilde yatarak dinlenilmesini, derinin serinletilmesi için yelpazeleme, spreyleme veya süngerle, özellikle koltuk altı ve boyuna soğuk su uygulanmasını öneriyor.Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Kentte etkili olan sıcak hava nedeniyle merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzunu dolduran çocuklar, bir yandan serinliyor, bir yandan da eğlenceli vakit geçiriyor.