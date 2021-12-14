Vukuatlı nüfus kayıt örneği nedir, nereden alınır? Tam tekmil ve tüm aile bireylerini gösteren vukuatlı nüfus kayıt örneği nasıl doldurulur?

Burs başvurusu, vize başvurusu, emeklilik başvuruları, miras işlemleri ve yüksek lisans başvuruları gibi birçok alanda karşımıza çıkan vukuatlı nüfus kayıt örneği nereden alınır sorusuna detaylı bir şekilde ele alacağız. Vukuatlı nüfus kayıt örneği içerisinde kişisel bilgiler yer almaktadır. Bunlardan bazıları; baba, anne, kardeş, eş ve çocukların doğum yeri ve bilgileri gibi detaylar yer alır. Vukuatlı nüfus kayıt örneği nereden alınır sorusunu merak ettiğinizi biliyoruz. Bunun için aşağıda size vereceğimiz bilgileri adım adım uygularsanız kolayca vukuatlı nüfus kayıt örneği alabilirsiniz. İşte o adımlar…

VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ NEDİR?

Vukuatlı nüfus kayıt örneği ne demek? Sorusunu ayrıntı olarak ele aldık. Vukuatlı nüfus kayıt örneği, Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan içerisinde anne, baba, eş ve çocuk bilgilerinin yer aldığı resmi bir belge olarak tanımlayabiliriz. Aile nüfus kayıt belgesi olarak da bilinmektedir. Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ise adres, soyadı değişikliği, çifte vatandaşlık bilgileri ya da yabancı uyruk vatandaş bilgileri gibi detayların da yer aldığı detaylı bir resmi belgedir. Genelde vize başvurularında istenilmektedir.

TAM TEKMİL VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ

Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği genellikle vize başvurularında istenen bir belgedir. Bu belgeye tüm aile bireylerini gösteren vukuatlı nüfus kayıt örneği de denilmektedir. Belgenin içerisinde tüm aile bireylerinin isim, soy isim, baba adı, anne adı, doğum yeri ve tarihi, medeni hali ve dini, tescil tarifi gibi bilgileri yer alır. Düşünceler kısmında da vize başvurusu için gerekli bilgilerle doldurulması istenir. Evlenme, doğum, boşanma, vatandaşlık varsa eksiksiz doldurulması gereklidir.

VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ NEREDEN ALINIR?

Vukuatlı nüfus kayıt örneği nasıl alınır? Diyorsanız E-Devlet ve Nüfus Müdürlüklerinden alabilirsiniz. Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile E-Devlet iş birliği sayesinde vukuatlı nüfus kayıt örneği E-Devlet üzerinden kolayca alınabiliyor. E Devlet vukuatlı nüfus kayıt örneği almak için şu adımları izleyin…

E-Devlet şifreniz ile ( https://www.turkiye.gov.tr/nvi-nufus-kayit-ornegi-belgesi-sorgulama ) adresine giriş yapınız. Bu adımı tamamladıktan sonra karşınıza 3 adımlık bir form gelecek. Bilgilendirme ve Onay Formu, Sorgulama Formu ve Sorgulama Sonucu bu adımları teker teker doldurarak işlemi başarılı tamamlayabilirsiniz. Size en yakın Kaymakamlık binası içerisinde bulunan Nüfus Müdürlüklerine giderek vukuatlı nüfus kayıt örneği alabilirsiniz.

Not: 1 gün içerisinde sadece 1 tane belge alabilirsiniz.