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Giriş Tarihi: 26.9.2024

Vurgundan değil pasaporttan tutuklandı

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
Vurgundan değil pasaporttan tutuklandı
Almanya'nın Bremen şehrinde çalıştığı şirketten 8 milyon euro çalarak kayıplara karıştıktan 3 yıl sonra Bremen Havalimanı'nda polise teslim olan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Yasemin Gündoğan, pasaportunu polise teslim etmediği gerekçesiyle tutuklandı. 21 Mart'ta teslim olan Gündoğan, çaldığı 8 milyon euroya rağmen adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Haftada iki kez karakola giderek resmi belgelerini sunan ve şehirden çıkışı yasak olan Gündoğan, iki hafta önce polise pasaportunu gösteremedi. Kaçma riskini göz önünde bulunduran Bremen Savcılığı, Gündoğan'ın tutuklanmasına karar verdi. Gündoğan cezaevine gönderildi.
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Vurgundan değil pasaporttan tutuklandı
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