Wanda Nara Icardi neden ayrıldı, Icardi eşini aldattı mı? Wanda Nara’nın eski eşi kim, kaç çocuğu var, kaç yaşında?

Icardi Wanda Nara'yı aldattı mı sorusu vatandaşlar tarafından soruluyor. Wanda Nara Icardi ayrılık haberi gündeme bomba gibi düştü. Ünlü futbolcunun menajerliğini de yapan Nara, Instagram üzerinden ayrıldığını açıkladı. Sporseverler de Wanda Nara Icardi neden ayrıldı sorusunu yöneltiyor. Peki, Wanda Nara eski eşi kim? Wanda nara Icardi neden ayrıldı? İşte detaylar...
WANDA NARA ICARDİ NEDEN AYRILDI?
2014 yılından beri evli olan Wanda Nara ve Maurico Icardi çifti, ayrıldığını duyurdular. Wanda Nara sosyal medyadan yaptığı açıklama ile ikilinin ayrılığını kamuoyuna bildirdi.
Wanda Nara paylaşımında, "Bu anı yaşamak çok acı verici. Bu ayrılık hakkında herhangi bir detay vermeyeceğim. Lütfen, bu konuda anlayış rica ediyorum."
WANDA NARA KİMDİR?
Doğum tarihi: 9 Aralık 1986 (35 yıl yaşında), Buenos Aires, Arjantin
Boy: 1,68 m
Çocukları: Francesca Icardi Nara, Valentino Gastón López Nara, Isabella Icardi, Constantino López, Benedicto López
Eşi: Mauro İcardi (e. 2014), Maxi López (e. 2008–2013)
Kardeşleri: Zaira Nara
Ebeveynleri: Nora Colosimo, Andrés Nara