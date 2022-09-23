Wanda Nara Icardi neden ayrıldı, Icardi eşini aldattı mı? Wanda Nara’nın eski eşi kim, kaç çocuğu var, kaç yaşında?

WANDA NARA ICARDİ NEDEN AYRILDI?

2014 yılından beri evli olan Wanda Nara ve Maurico Icardi çifti, ayrıldığını duyurdular. Wanda Nara sosyal medyadan yaptığı açıklama ile ikilinin ayrılığını kamuoyuna bildirdi.

Wanda Nara paylaşımında, "Bu anı yaşamak çok acı verici. Bu ayrılık hakkında herhangi bir detay vermeyeceğim. Lütfen, bu konuda anlayış rica ediyorum."