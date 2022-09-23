Haberler Yaşam Haberleri Wanda Nara Icardi neden ayrıldı, Icardi eşini aldattı mı? Wanda Nara'nın eski eşi kim, kaç çocuğu var, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 23.9.2022 10:12

Wanda Nara Icardi neden ayrıldı, Icardi eşini aldattı mı? Wanda Nara'nın eski eşi kim, kaç çocuğu var, kaç yaşında?

Wanda Nara Instagram üzerinden yaptığı açıklamada ikilinin ayrıldığını açıkladı. Bunu duyan Galatasaray taraftarları, Wanda Nara Icardi neden ayrıldı, ne oldu sorusunu yöneltti. Wanda Nara Maxi Lopez ile birlikteyken eşini Icardi ile aldatan Nara, 2014 yılında Arjantinli forvet ile evlendi. Boşanmaları, birçok sporsever tarafından şok oldu. Peki, Wanda Nara ile Icardi’nin kaç çocuğu var? Wanda Nara Icardi neden ayrıldı? İşte detaylar…

Wanda Nara Icardi neden ayrıldı, Icardi eşini aldattı mı? Wanda Nara’nın eski eşi kim, kaç çocuğu var, kaç yaşında?

Icardi Wanda Nara'yı aldattı mı sorusu vatandaşlar tarafından soruluyor. Wanda Nara Icardi ayrılık haberi gündeme bomba gibi düştü. Ünlü futbolcunun menajerliğini de yapan Nara, Instagram üzerinden ayrıldığını açıkladı. Sporseverler de Wanda Nara Icardi neden ayrıldı sorusunu yöneltiyor. Peki, Wanda Nara eski eşi kim? Wanda nara Icardi neden ayrıldı? İşte detaylar...

WANDA NARA ICARDİ NEDEN AYRILDI?

2014 yılından beri evli olan Wanda Nara ve Maurico Icardi çifti, ayrıldığını duyurdular. Wanda Nara sosyal medyadan yaptığı açıklama ile ikilinin ayrılığını kamuoyuna bildirdi.

Wanda Nara paylaşımında, "Bu anı yaşamak çok acı verici. Bu ayrılık hakkında herhangi bir detay vermeyeceğim. Lütfen, bu konuda anlayış rica ediyorum."

Icardi İnter Milan'dan ayrıldığı dönemlerde Wanda Nara'yı aldattığı biliniyor. Uzun süre ikilinin ayrılacağı iddiaları dolaştıktan sonra ikili, ayrılmadıklarını ve birlikte yaşayacaklarını belirtmişlerdi.

WANDA NARA KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Aralık 1986 (35 yıl yaşında), Buenos Aires, Arjantin

Boy: 1,68 m

Çocukları: Francesca Icardi Nara, Valentino Gastón López Nara, Isabella Icardi, Constantino López, Benedicto López

Eşi: Mauro İcardi (e. 2014), Maxi López (e. 2008–2013)

Kardeşleri: Zaira Nara

Ebeveynleri: Nora Colosimo, Andrés Nara

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Wanda Nara Icardi neden ayrıldı, Icardi eşini aldattı mı? Wanda Nara'nın eski eşi kim, kaç çocuğu var, kaç yaşında?
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