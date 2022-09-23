Wanda Nara kimdir? Galatasaraylı futbolcu İcardi’yle ayrılan Wanda Nara kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Mauro İcardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, İcardi ile ayrıldıklarını yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımın ardından detayları öğrenmek isteyenler yoğun şekilde "Wanda Nara kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı.
Wanda Nara hayatı ve biyografisinden detaylar şöyle;
Wanda Nara, Arjantinli bir aktris, model, şovmen ve futbol menajeridir. İlk olarak 2008'den 2013'e kadar Maxi López ile evlendi, ardından 2014'te Mauro Icardi ile evlendi; uluslararası basının ilgisini çeken profesyonel kariyeri ve kişisel hayatı nedeniyle popülerlik kazandı.