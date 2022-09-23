Haberler Yaşam Haberleri Wanda Nara kimdir? Galatasaraylı futbolcu İcardi’yle ayrılan Wanda Nara kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
Giriş Tarihi: 23.9.2022 01:00 Son Güncelleme: 23.9.2022 01:00

Wanda Nara kimdir? Galatasaraylı futbolcu İcardi’yle ayrılan Wanda Nara kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Galatasaray’ın yeni sezonda ses getiren transferlerinden olan Mauro İcardi ile eşi Wanda Nara’nın ayrılacakları iddia ediliyordu. Nara tarafından yapılan son dakika paylaşımıyla ayrılık kararı verildiği duyuruldu. Bu gelişme sonrasında bilgi sahibi olmak isteyenler “Wanda Nara kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?” şeklindeki sorular üzerinden araştırma yapılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Wanda Nara kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Wanda Nara kimdir? Galatasaraylı futbolcu İcardi’yle ayrılan Wanda Nara kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Mauro İcardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, İcardi ile ayrıldıklarını yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımın ardından detayları öğrenmek isteyenler yoğun şekilde "Wanda Nara kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı.

WANDA NARA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NEDİR?

Wanda Nara hayatı ve biyografisinden detaylar şöyle;



Wanda Nara, Arjantinli bir aktris, model, şovmen ve futbol menajeridir. İlk olarak 2008'den 2013'e kadar Maxi López ile evlendi, ardından 2014'te Mauro Icardi ile evlendi; uluslararası basının ilgisini çeken profesyonel kariyeri ve kişisel hayatı nedeniyle popülerlik kazandı.



Doğum tarihi: 9 Aralık 1986 (35 yıl yaşında), Buenos Aires, Arjantin

Boy: 1,68 m

Çocukları: Francesca Icardi Nara, Valentino Gastón López Nara, Isabella Icardi, Constantino López, Benedicto López



Eşi: Mauro İcardi (e. 2014), Maxi López (e. 2008–2013)

Kardeşleri: Zaira Nara

Ebeveynleri: Nora Colosimo, Andrés Nara



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Wanda Nara kimdir? Galatasaraylı futbolcu İcardi’yle ayrılan Wanda Nara kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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