Wanda Nara kimdir? Galatasaraylı futbolcu İcardi’yle ayrılan Wanda Nara kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?





Wanda Nara, Arjantinli bir aktris, model, şovmen ve futbol menajeridir. İlk olarak 2008'den 2013'e kadar Maxi López ile evlendi, ardından 2014'te Mauro Icardi ile evlendi; uluslararası basının ilgisini çeken profesyonel kariyeri ve kişisel hayatı nedeniyle popülerlik kazandı.