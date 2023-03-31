Wankel Motor Nedir? Wankel Motor Özellikleri, Avantajları ve Dezavantajları Neler?

Wankel motor nedir, baktığımızda içten yanmalı bir motor olarak karşımıza çıkmaktadır. Basıncı döner harekete çeviren bu motor motor wankel özellikleri ve avantajları neler, bakacak olursak birden fazla avantaj ve özellikle karşılaşırız. Öncelikle wanker motor hangi araçlarda var, baktığımızda ise 1900'lü yıllarda üretilen araçlarda daha fazladır. Motor ömrü çok önemlidir. Bu nedenle wankel motor ömrü ne kadar bakacak olursa bunun wankel motor çalışma prensibi ile alakalı olduğunu öğreniriz.

Wankel Motor Nedir?

Motor bir araçta en önemli unsurdur. Aracın kalitesini belirlemede iyi bir motor önemli bir özellik taşırken aynı zamanda aracın kalitesini ölçmedeki en iyi göstergedir. Bu nedenle motor çeşitleri sıkça değişmiş ve araç tipine göre motorlar üretilmiştir. Motorlar kategori olarak ikiye ayrılmaktadır. İçten yanmalı motorlar ve dıştan yanmalı motorlar olarak. Konumuzda ele alacağımız wanker motor bir dıştan yanmalı motordur.

İçten yanmalı bir motor olan Wankel motor ekzantrik döner tasarıma sahip olan yanma basıncını döner harekete çeviren bir motordur. Bu motorlarda diğer içten yanmalı motorlardan farklı olarak farklı olarak, kenarları yayvanlaştırılmış üçgen şeklinde döner pistonlar kullanılır. Bu motorlarda güç iletiminin doğrudan piston üzerine bağlı mil yardımı ile gerçekleştirir. Bu nedenle yapıları diğer motorlara göre daha az karmaşıktır. Bu motorlar pistonlu motorların aksine tüm parçalar aynı yönde döner. Ayrıca bu motorun bir diğer diğer avantajları harekette akıcılık, kompaktlık ve daha yüksek güç ve ağırlık oranıdır.

Wankel Motor Özellikleri Nelerdir?

İçten yanmalı bir motor olan Wankel motoru, 1954 yılında mühendis Felix Wankel tarafından ortaya çıkarılmıştır. Bu motor ilk olarak 1957'de Almanya Neckarsulm'da NSU'ya getirilmişt ve de ilk kullanıldığı araç ise 1963'te NSU Spider marka bir araba olmuştur.



Normal bir motordan daha basit bir yapısı olan bu motorun özellikleri şunlardır:

Wankel motoru, 4 silindirli, 16 subaplı2 eksantrikli motorlara göre günümüz motorlarından daha basittir. Rotoru bir iç V bir dış dişli yardımı ile motorun ana miline bağlıdır. Motor çalıştığı sürece emme, sıkıştırma, iş ve egzoz zamanları rotorun çevresinde oluşur. Motorun en büyük dezavantajı buradan kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda bölmede Wankel motoru dört zaman ilkesine göre çalışmaktadır. Rotorun her bir tam devrinde her haznede dört zamanlı motora göre bir iş meydana gelir. Eksantrik mili de bu sırada üç devir dönmüş olur.

Wankel Motor Avantajları ve Dezavantajları Neler?

Her motorda olduğu gibi wanter motorda da avantajlar ve dezavantajlar bulunmaktadır. Bu olumlu ya da olumsuz özellikle bir motorun kullanım koşullarını belirlemektedir. Bu nedenle avantaj ve dezavantajlarını sıralayacak olursak:

Wankel motorlar daha hafif ve verimlidir.

Bu motorlarda küçük hacimden yüksek güç elde edilebilir.

Önemli bir dezavantaj olarak kendi yağı ve soğutma sıvısı kullanılmaz ise daha hızlı aşınma gösterebilir.

Daha yüksek basınçlara ve ısılara maruz kalabildiği için aşınmaları daha hızlı gerçekleşebilir.

Yakıt tüketimleri yüksektir. Bu neden ile birlikte çok tercih edilmezler.

Rektefiyesi yerine sandık motor tercih edilir.

Maliyetleri daha diğer motorlardan daha çok yüksektir. Hidrojen yakıtı kullanımına uygundur.

Wankel Motorlar En Çok Hangi Araçlarda Kullanılır?

Wankel motorlar bugün antika ve nostaljik arabalar diyebileceğimiz mazda arabalarda kullanılmıştır. Mazda arabalarda kullanılan wankel motor modelleri şunlardır: