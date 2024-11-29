Web siteleri artık sorunlarını yapay zekayla kendi kendine çözüyor

Her gün milyonlarca insan, haber okumaktan alışverişe, iş takibinden eğlenceye kadar pek çok ihtiyacını web siteleri üzerinden karşılıyor. Ancak web siteleri ve onları çalıştıran sunucular, görünenden çok daha hassas sistemler içeriyor.

Bu internet adreslerinin yoğun saatlerde veya teknik aksaklıklar yaşandığında aniden yavaşlaması veya tamamen erişilmez hale gelmesi hem işletmeler hem de kullanıcılar için büyük hayal kırıklığı yaratıyor. Tüketicilerin işletmelere yönelik güveninde de onarılmaz yaralar açabiliyor.

Zaman zaman siber saldırılara da maruz kalan web sitelerinin güvenliği ve sürekli erişilebilir olması son yıllarda büyük önem kazanmış durumda. Yapay zekanın geldiği nokta bu konuda da işletmelere ciddi kolaylık sağlıyor.

Yapay zeka ve bilişim stratejileri uzmanı Bekir Tolga Tütüncüoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, web sitelerinin ve sunucuların yapay zeka destekli teknolojiler sayesinde, aniden yavaşlama ve erişilememe gibi sorunlarla kendi kendine başa çıkabildiğini söyledi.

İnternet sitelerindeki sorunlara karşılık son dönemde hayata geçirilen yeniliklerden birisinin de yapay zeka destekli sistemler olduğunu dile getiren Tütüncüoğlu, şu bilgileri verdi:

"Sistem 'görünmez bir destek ekibi' gibi çalışıyor. Bu sistemler, sitelerin ve sunucuların her an sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Teknik bir sorun ortaya çıkmak üzereyken veya bir güvenlik açığı oluştuğunda, yapay zeka devreye girerek henüz kimse fark etmeden sorunu çözüyor. Böylece, kullanıcılar aksaklık yaşamadan internette dolaşmaya devam edebiliyor."

"İŞLETMELERE BÜYÜK TASARRUF SAĞLIYOR

Bekir Tolga Tütüncüoğlu, yeni teknolojinin sadece kesintisiz bir hizmet sunmakla kalmadığını belirterek, aynı zamanda işletmelere büyük maliyet tasarrufu sağladığını vurguladı.

Tütüncüoğlu, yapay zeka destekli bu sistemlerin kullanıcıların ihtiyaçlarına anında yanıt vererek sektörde devrim niteliğinde bir çözüm sunduğunu vurguladı.

Normalde teknik ekiplerin sürekli izleyip müdahale etmesi gereken bu sürecin yapay zeka sayesinde otomatik hale geldiğini dile getiren Tütüncüoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Üstelik, enerji verimliliği de arttığı için maliyetler daha da düşüyor. Yapay zekanın öğrenme yeteneği sayesinde bu sistem, her geçen gün daha da akıllanıyor. Geçmişte yaşanan sorunlardan ders çıkararak, bir sonraki olası duruma daha hazırlıklı hale geliyor. Aynı zamanda güvenlik tehditlerine karşı da tetikte olan bu sistem, siber saldırı girişimlerini önceden fark edip anında savunma mekanizmasını devreye sokuyor."

"DİJİTAL DÜNYANIN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR"

Bekir Tolga Tütüncüoğlu , "görünmez destek ekibi" gibi çalışan bu yapay zeka destekli teknolojiler sayesinde, hem web sitelerinin hem de sunucuların artık kesintisiz, güvenli ve sorunsuz bir dijital deneyim sunabildiğini söyledi.

İşletmeler maliyetlerini düşürürken, kullanıcıların da her an kesintisiz bir internet hizmetinden faydalandığını ifade eden Tütüncüoğlu, "Geliştirdiğimiz bu teknoloji sayesinde dijital dünyada güvenlik ve erişim açısından yeni bir standart belirleniyor, böylece dijital dünyanın geleceği yeniden şekilleniyor." diye konuştu.