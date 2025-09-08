WhatsApp çöktü mü, mesajlar neden gitmiyor? 8 Eylül 2025 WhatsApp erişim probleminde son durum

WhatsApp, dünya genelinde milyarlarca kişinin iletişim kurduğu bir platform olarak öne çıkıyor. Ancak 8 Eylül 2025 tarihinde birçok kullanıcı, uygulamaya giriş yapamadığını ve mesaj gönderemediğini bildirdi. Bazı kullanıcılar sohbetlerin senkronize olmadığını, bazıları ise tamamen erişim sağlayamadığını aktardı. "WhatsApp çöktü mü, sorun ne zaman çözülecek?" sorusuna yanıt aranıyor.