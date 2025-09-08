WhatsApp çöktü mü, mesajlar neden gitmiyor? 8 Eylül 2025 WhatsApp erişim probleminde son durum

WhatsApp, dünya genelinde milyarlarca kişinin iletişim kurduğu bir platform olarak öne çıkıyor. Ancak 8 Eylül 2025 tarihinde birçok kullanıcı, uygulamaya giriş yapamadığını ve mesaj gönderemediğini bildirdi. Bazı kullanıcılar sohbetlerin senkronize olmadığını, bazıları ise tamamen erişim sağlayamadığını aktardı. "WhatsApp çöktü mü, sorun ne zaman çözülecek?" sorusuna yanıt aranıyor.
Sabah saatlerinden itibaren WhatsApp kullanıcıları, mesaj gönderme, dosya paylaşma ve durum güncellemelerinde sorun yaşadıklarını bildirdi. Erişim sıkıntısı hem Android hem de iOS cihazlarda etkili oldu.
Şirket, yaşanan kesinti hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Geçmişte benzer kesintiler, genellikle sunucu arızaları veya güncellemelerden kaynaklanmış ve kısa süre içinde çözülmüştü.
Uzmanlar, erişim sorunlarında öncelikle cihazın yeniden başlatılmasını, uygulamanın güncel sürümle çalıştırılmasını ve internet bağlantısının kontrol edilmesini öneriyor. Eğer problem WhatsApp'ın sunucularından kaynaklanıyorsa, kullanıcıların çözüm için beklemesi gerekiyor.