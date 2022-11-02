WhatsApp ekran görüntüsü almayı engelleme nasıl ve nereden yapılır? WhatsApp ekran görüntüsü almayı engelleme özelliği geliyor!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikleriyle kullanıcılarını şaşırtmaya devam ediyor. Dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp, son olarak ''ekran görüntüsü almayı engelleme'' özelliğini devreye soktu. Söz konusu özellik ile tek seferlik paylaşımlarda ekran görüntüsü almak artık mümkün olmayacak. Bu noktada kullanıcılar, WhatsApp ekran görüntüsü almayı engelleme özelliği ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, WhatsApp ekran görüntüsü almayı engelleme nasıl ve nereden yapılır? İşte, WhatsApp ekran görüntüsü almayı engelleme özelliği ile ilgili ayrıntılı bilgiler…
WhatsApp, yeni gizlilik odaklı özelliklerini kullanıma açmaya başladı. Bu özellikler arasında çevrim içi durumunu gizleme ve bir kez görüntülenen mesajlar için ekran görüntüsü almayı engelleme var.
Daha önce ''Ayarlar'' bölümünden ''Son görülme'' durumunu değiştirebildiğimiz bir seçenek bulunuyordu. Yeni gelen özellikle birlikte artık ''Çevrim içi'' olma durumu da değiştirilebilecek.
WhatsApp'ın bir diğer gizlilik odaklı özelliği ise ekran görüntüsü almanın engellenmesi oldu. Bu özellik, bir kez görüntülenen mesajlar için ekran görüntüsü ve ekran kaydı alınmasını engelliyor.
Yani bundan sonra "bir kez görüntüle" seçeneğiyle yayımlanan medya içeriklerinin (fotoğraf veya video) ekran görüntüsü alınamayacak ve videosu çekilemeyecek. Kullanıcılar bir kez görüntülenen medya içeriklerinin ekran görüntüsü ya da kaydını almaya çalışınca uyarı ile karışılaşacak.
Android ve iOS tarafında farklı işleyen sistem, her iki durumda da görüntüyü kaydetmeyi engelliyor.
Android tarafında ekran görüntüsü almaya çalışıldığında uyarı veriyorken, iOS tarafında ekranı 'ekran görüntüsü engellendi, daha fazla gizlilik için bu ekran görüntüsü engellendi' yazan bir mesaj çıkıyor. Aynı şekilde ekran kaydı için iOS'ta ekranı kaplayan bir mesaj yer alırken, Android kullanıcılarının ekranı karartılıyor ve kaydı alamıyor.
Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, WhatsApp ekran görüntüsü almayı engelleme özelliğinin kullanıcılara güvende olduğunu hissetirmek ve onların hassas verilerini kötü niyetli insanlardan korumak için planlandığını söyledi.
WhatsApp ekran görüntüsü engelleme özelliği işte böyle görünecek;