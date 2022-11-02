WhatsApp ekran görüntüsü almayı engelleme nasıl ve nereden yapılır? WhatsApp ekran görüntüsü almayı engelleme özelliği geliyor!

WHATSAPP YENİ ÖZELLİKLERİNİ KULLANIMA AÇIYOR!

WhatsApp, yeni gizlilik odaklı özelliklerini kullanıma açmaya başladı. Bu özellikler arasında çevrim içi durumunu gizleme ve bir kez görüntülenen mesajlar için ekran görüntüsü almayı engelleme var.

Daha önce ''Ayarlar'' bölümünden ''Son görülme'' durumunu değiştirebildiğimiz bir seçenek bulunuyordu. Yeni gelen özellikle birlikte artık ''Çevrim içi'' olma durumu da değiştirilebilecek.