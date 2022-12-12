Whatsapp Fotoğrafları Galeriye Kaydetme - Whatsapp Fotoğraf Otomatik Kaydetme Nasıl Açılır?

Whatsapp'tan gelen fotoğraflar galeride gözükmüyor sorusu, kullanıcılar için bir merak konusudur. Mesaj metinlerine ek olarak, farklı birçok dosyanın gönderildiği bir mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp fotoğrafları galeriye kaydetme seçeneği hakkında bilgi almak isteyenler olabilir. Whatsapp fotoğrafları otomatik kaydetme nasıl açılır diye düşünen çok sayıda insan vardır. Her geçen gün güncellemeler ile birlikte gelişmeye devam eden bu uygulamada fotoğraflar nasıl kaydedilir?

Whatsapp Fotoğrafları Galeriye Kaydetme Nasıl Yapılır?

Akıllı telefonlardaki WhatsApp için günümüzde iletişim dünyasının hakimi demek mümkündür. Ülkemizde ve dünyada hemen her insan için Whatsapp'sız bir hayat hayal etmek bile neredeyse imkansızdır. İster Android ister iOS olsun, bu uygulamanın yüklü olmadığı bir akıllı telefon bulmak zordur. Sadece mobil değil, web sürümü ile de yediden yetmişe herkes tarafından tercih edilir. Mesajlaşmanın yanı sıra, resim, video ve ses kaydı göndermeyi sağlar. Fakat, uygulamada en çok karşılaşılan problemlerden biri, fotoğrafların galeriye otomatik kaydedilmemesi ve galeride gözükmemesidir. Bu soruna çözüm arayanların izlemesi gereken adımlar ise şu şekildedir:

Whatsapp'a girdikten sonra ekranın sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayın

Sırasıyla, Ayarlar, Depolama ve Veriler bölümüne girin

Altında üç seçeneğinin bulunduğu Medyayı Otomatik İndir'e tıklayın

Dolaşımdayken, Wi-fi Ağına Bağlıyken ve Mobil Veri Kullanılırken seçenekleri arasından indirmeyi istediğiniz medya dosyalarını seçin

Dosyaların otomatik olarak indirilmesini istemiyorsanız seçim yapmanıza gerek yoktur.

Fotoğrafları galeriye kaydetmek için öncelikle sohbet penceresini açın

Sağ üstteki üç noktaya tıklayın ve Medya, Bağlantılar ve Belgeler'i seçin

Kaydetmek istediğiniz fotoğrafa tıklayın ve sağ üstteki üç noktayı seçin

Kaydet'i seçerek istediğiniz klasöre kaydedin

Whatsapp iOS Fotoğraf Kaydetme Nasıl Yapılır?

Whatsapp'ı, iPhone mobil cihazlarda kullanan kişilerin fotoğrafları galeriye kaydetmek için yapması gerekenler ise şunlardır:

Ayarlar'a girin ve Gizlilik'i seçin

Fotoğraflar'a tıklayın ve Whatsapp'ı tercih edin

Daha sonra, Oku ve Yaz'a tıklayın

Bu işlem sayesinde, iPhone fotoğraf dosyalarına erişebilir ve bunları kaydedebilir. Ek olarak, şu adımları izleyerek manuel olarak kaydedebilirsiniz.

Önce Whatsapp'a, daha sonra da istediğiniz bir sohbete girin

Resme basılı tuttuktan sonra Kaydet'i seçin veya sol alt köşedeki Paylaş'a tıklayın ve Kaydet'i tercih edin