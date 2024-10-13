WhatsApp, iPhone’a widget desteği ekliyor

WhatsApp iki tür widget sunacak: Sohbetler ve Aramalar. Her ikisi de iki boyutta gelir: kare (2x2) ve dikdörtgen (2x4). Küçük olana en fazla iki, büyük olana ise dörde kadar kontak ekleyebilirsiniz. Widget'lar diğerleri gibi masaüstünde diğer uygulamaların yanına veya Ana ekranın solunda bulunan widget şeridine yerleştirilebilecek.

Bu iyileştirmeyle birlikte kullanıcılar ihtiyaç duydukları kişilere hızlı bir şekilde ulaşabilecek. "Sohbetler" widget'ında "En Son" konuşmaların yanı sıra "Favoriler", "Popüler" ve "Sabitlenmişler"i de ekleyebilirsiniz. Gerçek zamanlı olarak güncellenecekler - muhataptan yeni bir mektup geldiğinde avatarlarda görüntülenecekler. Yani messenger'a girmeden size kimin yazdığını ve kaç mesaj gönderildiğini göreceksiniz. "Aramalar" widget'ında arkadaşlarınızın, ailenizin ve WhatsApp'ta en sık aradığınız kişilerin kişilerini sabitlemek yeterli olacaktır. Bir kişinin avatarına tıklarsanız otomatik olarak sesli arama başlar. Dilerseniz abonenin sizi görebilmesi için kamerayı açabilirsiniz. WhatsApp'ın bu özellikleri tam olarak ne zaman herkese sunacağı ise şimdilik belli değil.