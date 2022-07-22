Whatsapp İtalik Yazma Kısayolu - Whatsapp’ta İtalik Eğik Yazı Nasıl Yapılır?

Popüler bir anlık mesajlaşma servisi olan Whatsapp, iki kişinin veya çok sayıda insanın bulunduğu grupların internet bağlantısı üzerinden haberleşmesini sağlayan bir uygulamadır. Mesaj, resim, video veya sesli mesaj alışverişinin yanı sıra, arama ve görüntülü arama yapmaya olanak sağlar. Kullanıcılara çeşitli özellikler sunan Whatsapp'ta değişik yazı stilleri mevcuttur. Whatsapp italik yazı da onlardan biridir ve kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih edilir. Bu uygulamanın nasıl çalıştığını öğrenmek ve Whatsapp'tan en yüksek verimi elde etmek için tüm özelliklerini keşfetmek gerekir. İşte Whatsapp italik yazma ile ilgili detaylar…

Whatsapp İtalik Yazı Stili Nasıl Yapılır?

Günümüzde bütün sosyal ağlarda kullanılan yazı tiplerini değiştirmek teknoloji sayesinde mümkündür. Bu uygulamalardaki yazı stilleri, doğru teknik kullanılarak değiştirilebilir. Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin'de olduğu gibi Whatsapp'ta da yapılır. Tercihe göre kalın, italik, altı çizili metin veya farklı bir yazı tipi gibi bazı değişiklikler yazıyı daha güzelleştirir. Gönderilen mesajın, çok daha iyi ve amacına uygun görünmesini sağlar. Whatsapp'ta mesajlaşırken yazı stilini italik hale getirmek için yapılması gereken şudur:

-Metnin başına ve sonuna altçizgi, '_' eklenmelidir. Böylece yazı italik bir görünüm kazanır.

Whatsapp Nasıl Kullanılır?

Öncelikle uygulama, Google Play Store veya diğer hizmetler kullanılarak indirilmelidir. Uygulamanın kurulumu tamamlandıktan sonra, nasıl çalıştığını öğrenmek için bir hesap oluşturulmalıdır. Cep telefonu numarası kaydedildikten sonra, SMS ile gelen kodla birlikte numara onaylanmalıdır. Böylece kurulum tamamlanmış olur ve servis tamamen ücretsiz olarak kullanılabilir.

Uygulamayı kullanmak için wi-fi veya mobil veri bağlantısı açık olmalıdır. Bu şekilde, değişik yazı stilleri ve emojilerle mesajlaşabilir, ses kaydı, video ve çıkartmalar gönderebilir, arama yapabilir, görüntülü konuşabilir, durum paylaşabilir ve hikaye ekleyebilirsiniz.