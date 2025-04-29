WhatsApp Silinen Mesajları Geri Getirme - Whatsapp’ta Silinen Mesajları Görmek İçin Ne Yapmak Gerekir, Geri Alınır Mı?

WhatsApp silinen mesajları geri getirme işlemi için birkaç farklı yöntem denenebilir. Ancak bazı silinen mesajlar cihazdan tamamen silinmiş ise geri getirmek mümkün olmayabilir. Yedeklenen mesajları ise geri getirmek kolaydır. Bu aşamada kullanılan cihazın türü ve işletim sistemi önemlidir. Whatsapp'ta silinen mesajları görmek için ne yamak gerekir, geri alınır mı sorularına yanıt ararken de cihaz türünü dikkate almak gerekir.

Whatsapp Silinen Mesajları Geri Getirme

Whatsapp uygulaması birçok farklı cihaz ve işletim sistemine uyumludur. Yani hem Android hem de iOS kullanıcıları uygulamayı 7/24 kullanabilirler. Böyle durumlarda iPhone kullanıcıları WhatsApp uygulamasında silinen mesajları geri getirmek için iCloud kullanabilirler. Bu şekilde önce uygulamanın ayarlar kısmına girmeleri gerekir. Daha sonra sohbetler alanına girerek buradan sohbet yedekleri kısmına girmeleri gerekir. Bu aşamada uygulamayı silerek yeniden yükleyin. Sonrasında numaranızı doğrulayın ve "sohbet geçmişini geri yükle" kısmını tıklayın.

iPhone kullanıcıları iTunes yedeklemesini de kullanabilirler. Bu yükleme olanağında ise iPhone cihazı bilgisayara bağlamak gerekir. Buradan iTunes uygulamasını açmalısınız. Daha sonra cihazı seçerek "Yedeklemeyi Geri Yükle" kısmını tıklayarak sohbetleri geri yükleyebilirsiniz.

Whatsapp'ta Silinen Mesajları Görmek İçin Ne Yapmak Gerekir?

WhatsApp uygulamasını Android cihazlarda kullananlar ise yine uygulamanın ayarları kısmına girmelidir. Buradan sohbetler alanından sohbet yedekleri bölümüne girmelidir. Uygulamayı silip yükledikten sonra numara doğrulaması ile geçmişi tekrar yükleme yapabilmek mümkündür.

Silinen WhatsApp mesajlarını bulabilmek için uygulamanın Silinen Mesajlar alanını bulmak. Bunu da uygulamanın sohbet listesi kısmının en üst kısmından bulmak mümkündür. Buradan mesajları kalıcı şekilde silmeden önce mutlaka gözden geçirmek önemlidir. Önemli mesajları geri alabilir ya da buradan da tüm mesajları kalıcı olarak silmek mümkün olur. Kısacası iPhone kullanıcıları iCloudu yedeklemesi kullanırken Android kullanıcılarının Google Drive yedeklemesi kullanması gerekir.