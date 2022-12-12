WhatsApp Silinen Mesajları Geri Getirme - Yedeklenmeyen ve Silinen WhatsApp Mesajları Nasıl Kurtarılır ve Görülür?

WhatsApp silinen mesajları geri getirme konusu, günümüz yaşantısında insanlar tarafından en sık kullanılan mobil uygulaması olan Whatsapp hakkındadır. Günlük sosyal, ticari, mesleki, eğlence ve etkinlik faaliyetlerinde tam anlamıyla bir zorunluluk haline gelen Whatsapp uygulaması, kişiler için oldukça önemlidir. Bu sebeple, telefonunu yahut numarasını değiştirmek zorunda kalan kişilerin, bir önceki telefonda var olan uygulama içerisindeki silinen mesajları geri getirmek istemesi durumu da görülmektedir. İşte WhatsApp yedeklenmeyen mesajları kurtarma hakkındaki detaylı haberimiz...
Whatsapp uygulaması kullanan insanların çoğu, silinen wp mesajlarının nasıl geri getirilebileceği hakkında bilgi sahibi değildir. IOS ve Android işletim sistemlerine sahip cep telefonları ile kısa adımlarla silinmiş olan bu mesajları geri getirmek mümkün olmaktadır. Bu işlem için ise kısa adımları uygulamak yeterli olacaktır.
Android telefondan silinen mesajları geri getirme işlemi için;
Whatsapp uygulamasını telefonunuzdan siliniz
Tekrardan, Google Play Store üzerinden Whatsapp uygulamasını geri yükleyiniz
Whatsapp uygulamasını açarak telefon numaranızı giriniz
Uygulama size WhatsApp yedeğini geri yükleme işlemini isteyip istemediğinizi soracak, sohbet yedeğini geri yükleyerek önceden silinmiş olan tüm mesajlar görülebilmektedir
Sohbet yedeği geri yüklendiği esnada önceki gibi aynı Google hesabının kullanıldığından emin olunuz
İOS telefondan silinen Whatsapp mesajlarını geri getirme işlemi için;
Whatsapp uygulamasını İOS cihazınızdan siliniz
App Store üzerinden yeniden Whatsapp uygulamasını cihaza yükleyiniz
Uygulama içerisinden telefon numaranızı girerek doğrulayınız
WhatsApp, sohbet yedeğinin geri getirilip isteyip istenmediğini soracaktır. Sohbet yedeğini tekrar geri getirip, silinen mesajlar görülebilir.
Whatsapp kullanıcılarının, cihaz ve numara değişimleri sonucunda karşılaştığı çeşitli sorunlar görülebiliyor. Bu konuların başında ise Whatsapp mesajlarının yedeklenememesi veya bu mesajların silinmesi ve nasıl geri getirileceğinin bilinmemesi bulunuyor. Whatsapp mesajları genellikle yedeklenebilir olma özelliği ile ilgi toplamakta olan bir uygulamadır. Bunun yanı sıra, yedekleme işlemi dışında da silinen Wp mesajları kurtarılabilir ve çeşitli işlemler sonucunda da tekrardan görülebilir.
Android telefondan yedekleme işlemi için;
Ayarlar menüsünü açınız
Sohbet, daha sonra sohbet yedeği butonuna tıklayınız
Google Drive'a yedekle menüsü içerisinden yedekleme ayarları yapınız
Yedekleme işlemi için Android telenonu gmail hesabı ile eşleştirmek gerekmektedir
İOS cihazdan Whatsapp silinen mesajları görme işlemi için;
Whatsapp uygulamasını açınız
Uygulama içerisinden; Ayarlar – Sohbetler – Sohbet Yedeği menüsüne gidiniz
Otomatik yedekleme seçeneğini aktive ediniz. Buradan bu işlemi günlük, haftalık ve aylık olacak şekilde seçebilirsiniz