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Giriş Tarihi: 12.12.2022 13:14 Son Güncelleme: 12.12.2022 13:14

WhatsApp Silinen Mesajları Geri Getirme - Yedeklenmeyen ve Silinen WhatsApp Mesajları Nasıl Kurtarılır ve Görülür?

WhatsApp silinen mesajları geri getirme konusu, insanların; günümüzde ilerleyen teknoloji ile birlikte, günlük yaşantıda sıklıkla kullanmış olduğu Whatsapp uygulaması üzerine en merak ettiği konular arasında yer alıyor. Silinen WhatsApp mesajları bulunabilir mi sorusu ise, özellikle telefon değiştirmek zorunda kalan kişilerin internet üzerinde merakla araştırdıkları soruların başında geliyor. Dilerseniz whatsapp da silinen mesajları geri getirme hakkındaki bilgileri birlikte inceleyelim...

WhatsApp Silinen Mesajları Geri Getirme - Yedeklenmeyen ve Silinen WhatsApp Mesajları Nasıl Kurtarılır ve Görülür?

WhatsApp silinen mesajları geri getirme konusu, günümüz yaşantısında insanlar tarafından en sık kullanılan mobil uygulaması olan Whatsapp hakkındadır. Günlük sosyal, ticari, mesleki, eğlence ve etkinlik faaliyetlerinde tam anlamıyla bir zorunluluk haline gelen Whatsapp uygulaması, kişiler için oldukça önemlidir. Bu sebeple, telefonunu yahut numarasını değiştirmek zorunda kalan kişilerin, bir önceki telefonda var olan uygulama içerisindeki silinen mesajları geri getirmek istemesi durumu da görülmektedir. İşte WhatsApp yedeklenmeyen mesajları kurtarma hakkındaki detaylı haberimiz...

WhatsApp Silinen Mesajları Geri Getirme

Whatsapp uygulaması kullanan insanların çoğu, silinen wp mesajlarının nasıl geri getirilebileceği hakkında bilgi sahibi değildir. IOS ve Android işletim sistemlerine sahip cep telefonları ile kısa adımlarla silinmiş olan bu mesajları geri getirmek mümkün olmaktadır. Bu işlem için ise kısa adımları uygulamak yeterli olacaktır.

Android telefondan silinen mesajları geri getirme işlemi için;

  • Whatsapp uygulamasını telefonunuzdan siliniz

  • Tekrardan, Google Play Store üzerinden Whatsapp uygulamasını geri yükleyiniz

  • Whatsapp uygulamasını açarak telefon numaranızı giriniz

  • Uygulama size WhatsApp yedeğini geri yükleme işlemini isteyip istemediğinizi soracak, sohbet yedeğini geri yükleyerek önceden silinmiş olan tüm mesajlar görülebilmektedir

  • Sohbet yedeği geri yüklendiği esnada önceki gibi aynı Google hesabının kullanıldığından emin olunuz

İOS telefondan silinen Whatsapp mesajlarını geri getirme işlemi için;

  • Whatsapp uygulamasını İOS cihazınızdan siliniz

  • App Store üzerinden yeniden Whatsapp uygulamasını cihaza yükleyiniz

  • Uygulama içerisinden telefon numaranızı girerek doğrulayınız

  • WhatsApp, sohbet yedeğinin geri getirilip isteyip istenmediğini soracaktır. Sohbet yedeğini tekrar geri getirip, silinen mesajlar görülebilir.

Yedeklenmeyen ve Silinen WhatsApp Mesajları Nasıl Kurtarılır ve Görülür?

Whatsapp kullanıcılarının, cihaz ve numara değişimleri sonucunda karşılaştığı çeşitli sorunlar görülebiliyor. Bu konuların başında ise Whatsapp mesajlarının yedeklenememesi veya bu mesajların silinmesi ve nasıl geri getirileceğinin bilinmemesi bulunuyor. Whatsapp mesajları genellikle yedeklenebilir olma özelliği ile ilgi toplamakta olan bir uygulamadır. Bunun yanı sıra, yedekleme işlemi dışında da silinen Wp mesajları kurtarılabilir ve çeşitli işlemler sonucunda da tekrardan görülebilir.

Android telefondan yedekleme işlemi için;

  • Ayarlar menüsünü açınız

  • Sohbet, daha sonra sohbet yedeği butonuna tıklayınız

  • Google Drive'a yedekle menüsü içerisinden yedekleme ayarları yapınız

  • Yedekleme işlemi için Android telenonu gmail hesabı ile eşleştirmek gerekmektedir

İOS cihazdan Whatsapp silinen mesajları görme işlemi için;

  • Whatsapp uygulamasını açınız

  • Uygulama içerisinden; Ayarlar – Sohbetler – Sohbet Yedeği menüsüne gidiniz

  • Otomatik yedekleme seçeneğini aktive ediniz. Buradan bu işlemi günlük, haftalık ve aylık olacak şekilde seçebilirsiniz

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WhatsApp Silinen Mesajları Geri Getirme - Yedeklenmeyen ve Silinen WhatsApp Mesajları Nasıl Kurtarılır ve Görülür?
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