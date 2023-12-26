Whatsapp Tek Tik Hilesi - Android ve Iphone’da Kişiye Özel Whatsapp Tek Tik Yapma

WhatsApp, mesajınızın iletilip iletilmediğini ve diğer kişinin mesajı okuyup okumadığını size bildirmek için tik sistemi kullanır. Bu özellik iletişimi kolaylaştırsa da bir mesajı okumak için sohbeti açmak istemediğiniz ve gönderenin mesajı okuyup okumadığınızı bilmesini istemediğiniz durumlar da olabilir. Bu gibi durumlarda whatsapp'tan gelen mesajların tek tik gözükmesini isterseniz, Android ve Iphone'da nasıl uygulayabileceğinizi açıkladık.

Whatsapp Tek Tik Hilesi

WhatsApp okundu bilgileri, kullanıcıların mesajın alıcıya iletildiğini veya okunduğunu bilmesine olanak tanır. Tek tik mesajın başarıyla gönderildiğini, çift tik ise mesajın alıcının telefonuna ulaşıp ulaşmadığını gösterir. Mavi çift tik ise mesajın alıcı tarafından okunduğu anlamına gelir. Mavi tikleri Whatsapp ayarları üzerinden kapatmanız mümkün olsa da çift tik özelliğini kapatabilmeniz için telefonunuzda bazı ayarlar yapmanız gerekir. Bu ayarlar kısa süreli olarak işinize yarayacaktır, bazı uygulamaları indirerek bu duruma kalıcı bir çözüm de bulmanız mümkün. Sizler için paylaştığımız Whatsapp tek tik hilesi geçici bir çözüm olsa da ihtiyacınız olan durumlarda işinize yarayabilir. Android ve Iphone'larda bu özelliğin nasıl kullanıldığını gelin birlikte inceleyelim.

Android Telefonlarda Kişiye Özel Whatsapp Tek Tik Yapma

Kişiye özel whatsapp tek tik yapma, mesajın size iletilmesi fakat karşı tarafta iletilmedi olarak gözükmesi anlamına gelir. Ders çalışırken ya da yoğun olduğunuz zamanlarda, dikkatinizin dağılmamasını istiyorsanız, bu özelliği kullanabilirsiniz. Aşağıdaki adımları takip ederek Android telefonlarda nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.

Adım: Arka plandaki Whatsapp uygulamasını kapatın Adım: Ayarlar bölümünden uygulama ayarlarına tıklayın Adım: Whatsapp'ı seçin Adım: Veri kullanımı bölümünden mobil veri ve Wİfi ayarlarını kapalı moda alın. Bu sayede, Whatsapp'ın internet bağlantısını kesmiş olursunuz

Iphone'da Kişiye Özel Whatsapp Tek Tik Yapma

Iphone telefonlar için de benzer ayarları yaparak tek tik yapma özelliğini aktif hale getirebilirsiniz. Bu adımları takip ederek gelen mesajları karşı tarafa tek tik gözükerek okuyabilirsiniz. Iphone'da Whatsapp tek tik yapmak için şu işlemleri yapabilirsiniz: