WhatsApp Toplu Mesaj Gönderme - WhatsApp’ta Toplu Mesaj Nasıl Gönderilir ve En Fazla Kaç Kişiye Atılır?

Kısa bir araştırma neticesinde Whatsapp toplu mesaj gönderme nasıl yapılır sorusuna cevap bulabilirsiniz. Bunun için Whatsapp uygulamasını kısa bir süre kurcalamanız da yeterli olacaktır. WhatsApp web toplu mesaj gönderme hizmeti hayatta birçok işlemin hızlı şekilde yapılmasını sağlar. Birden çok kişiye aynı anda mesajın gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Whatsappta birden çok kişiye toplu mesaj nasıl gönderilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Whatsapp Toplu Mesaj Gönderme Nasıl Yapılır?

WhatsApp günümüzde yaygın olarak kullanılan bir mesajlaşma platformudur. Söz konusu platformun insanlara sunduğu hizmetlerden biri de toplu mesaj gönderimidir. Bu uygulama üzerinden yazdığınız bir mesajı toplu şekilde rehberinizdeki kişilere gönderebilirsiniz. Söz konusu işlemin yapılması için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekir.

WhatsApp uygulamasını açın ve uygulamanın sağ üst kısmında bulunan üç nokta simgesine tıklayın.

Bu menüde bulunan "yeni toplu mesaj" sekmesini seçin.

Bu ekranda mesajı göndermek istediklerinizi seçmeniz gerekir. Mesajı göndermek istediğiniz kişileri işaretleyin.

Kişi seçimi bittikten sonra karşınıza mesaj yazma ekranı çıkacaktır. Bu ekrana mesajınızı yazın.

Mesaj yazma işlemi bittikten sonra sağ kısımda bulunan sağa ok işaretine tıkladığınızda mesajınız ilgili kişilere gidecektir.

Whatsapp Toplu Mesaj Gönderme Sınırı Var Mı?

WhatsApp üzerinden toplu mesaj göndermenin bir sınırı vardır. Bu sınır 256 kişi ile kısıtlanmıştır. Önceki dönemlerde toplu mesaj sınırı çok daha düşüktü. Son dönemde yapılan güncelleme ve şirket politikası gereği toplu mesaj gönderim sınırı 256 kişiye kadar çıkarılmıştır. Bu sayı da bireysel kullanıcıların ihtiyaçları için fazlasıyla yeterlidir.

WhatsApp Web Toplu Mesaj Gönderme

WhatsApp uygulamasını web üzerinden de açabilirsiniz. Yukarıdaki aynı işlemleri WhatsApp web üzerinden yaparak da toplu mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bu yöntem ile toplu mesajlarınızı göndermek telefondan çok daha kolay olabilir.