Haberler Yaşam Haberleri Whatsapp Yazı Stilleri - Whatsapp Yazı Stilleri Nasıl Değiştirilir? Kalın İtalik Altı Çizili Yazma Kodu Nedir?
Giriş Tarihi: 22.7.2022 14:55 Son Güncelleme: 22.7.2022 14:56

Whatsapp Yazı Stilleri - Whatsapp Yazı Stilleri Nasıl Değiştirilir? Kalın İtalik Altı Çizili Yazma Kodu Nedir?

Sosyal medyada ya da mesajlaşma uygulamalarında kullanılan farklı yazı stilleri vardır. Bu yazı tiplerinin kullanılması, metnin okunmasını daha eğlenceli bir hale getirir. Verilmek istenen mesaj, yazı stilleri ile vurgulanmış olur. Pek çok insan, dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'ta bu stilleri denemek ister. Whatsapp yazı tipi kaç tanedir ve nasıl değiştirilir diye merak eder. İşte çok merak edilen Whatsapp yazı stilleri ile ilgili detaylar…

Whatsapp Yazı Stilleri - Whatsapp Yazı Stilleri Nasıl Değiştirilir? Kalın İtalik Altı Çizili Yazma Kodu Nedir?

Whatsapp, akıllı telefonlara ve tabletlere indirilerek kullanılan bir anlık mesajlaşma programıdır. Aynı zamanda, Whatsapp Web ile bilgisayar üzerinden de giriş yapılabilir ve iletişim sağlanabilir. SMS ve MMS'i neredeyse unutturan bu uygulama ile metin mesajları, ses kayıtları, videolar, resimler, gifler ve çıkartmalar gönderilebilir. Farklı şekillerde yazmayı sağlayan Whatsapp yazı stilleri ile daha estetik metinler oluşturulabilir. Ek olarak arama ve görüntülü görüşme yapılabilir, sohbet grupları kurulabilir, durum ve hikaye paylaşılabilir. Tamamen ücretsiz bu uygulama sayesinde, sevilen kişiler ile sürekli iletişim halinde olunabilir. İşte Whatsapp yazı tipi ve çeşitleri hakkında merak edilenler…

Whatsapp Yazı Stilleri Nelerdir ve Nasıl Yapılır?

Bu uygulamada denenebilecek birden fazla yazı tipi vardır. Sanılanın aksine, stilleri değiştirmek oldukça kolaydır. Bunun için yapılması gereken birkaç noktalama işaretidir. Doğru şekilde kullanıldığında bu işaretler, istenen sonucu almayı sağlar. Aşağıda Whatsapp yazı stillerinin nasıl değiştirildiğine dair ipuçları vardır.

İtalik Yazı Stili

Özel veya grup sohbetlerinden birine girilir ve mesaj yazılır. Metnin yazı tipini italik yapmak için ise tek yapılması gereken, her iki tarafına da bir alt çizginin eklenmesidir.

Örnek: _Merhaba_

Kalın Yazı Stili

Metni baştan sona kalın harfe dönüştürmek için her iki tarafına yıldız işareti koymak gerekir.

Örnek: * Merhaba *

Üstü Çizili Yazı Stili

En ilginç yazı tiplerinden biri olan üstü çizili stili yapmak çok basittir. Bunun için metnin her iki tarafına bir ~ tilde işareti yerleştirmek yeterlidir.

Örnek: ~ Merhaba ~

Tek Aralıklı Yazı Stili

Bu yazı tipini uygulamak için metnin her iki tarafında üç ters tik ``` işareti kullanılmalıdır.

Örnek: ```Merhaba```

Ek olarak Android ve iOS cihazlarda metnin üzerine bir süre basılı tutarak da yazı stili değiştirilebilir. Çıkan seçenekler arasından istenen yazı tipi seçilir ve uygulanır.

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Whatsapp Yazı Stilleri - Whatsapp Yazı Stilleri Nasıl Değiştirilir? Kalın İtalik Altı Çizili Yazma Kodu Nedir?
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