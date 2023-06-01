Whatsapp’ta Engellendiğimi Nasıl Anlarım? Whatsapp’ta Mesaj Atmadan Engellendiğim Nasıl Anlaşılır?

Whatsapp'ta günlük, iş ya da eğitim amaçlı yer alan konuşmalarımız olabilir. Çok amaçlı bir platform olarak kendisini görebiliriz. Eğer yazıştığınız ya da görüntülü konuştuğunuz bir kişinin fotoğrafı gitmiş ise engellendiğimi nasıl anlarım sorusuna birincil bir yanıt demektir. Ardından whatsapp ta engellendiğini nasıl anlarsın üzerine daha çok yoğunlaşabilirsin. Farklı yollar ile bakmak isteyebilirsin. Bu sebeple whatsapp ta mesaj atmadan engellendiğini nasıl anlarım yollarını arayabilirsin.

Whatsapp'ta Engellendiğimi Nasıl Anlarım?

İkili ilişkilerin, sohbetlerin günümüzde taşındığı bir alan vardır. Bu alan somut olmayan internet, dijital, elektronik, mobil alanlardır. İletişimin yeni yerlerde gerçekleşmesi artık bizler için yadırganacak bir durum değildir. Uzun zamandır yeni iletişim seçenekleri ile yaşamlarımızı sürdürmekteyiz. Eğer bir uygulamadan bahsedecek olursak da bu Whatsapp olacaktır. Çünkü günümüzde Whatsapp bahsedilen tüm özellikleri barındıran bir uygulamadır. Bu uygulamanın özelliklerini doğru bilmek ve kullanmak önemlidir. Bu noktada engelleme konusuna değinilecektir.

Whatsapp'ta Engellendiğini Nasıl Anlarsın?

Whatsapp insanların iletişim amaçlı kullandığı bir uygulamadır. Birçok arkadaşımızla, ailemizle bu uygulamada sohbet ederiz. Bazen yazışarak bazen de görüntülü konuşarak bu sohbeti gerçekleştiririz. Whatsapp üzerinde yaşanan bir durum daha vardır. O da birinin sizi engellemesi durumudur. Bu durumu öğrenmek için bazı dikkat edilmesi gereken yerler vardır. Ayrıca bu yerler oldukça basittir. Kısaca Whatsapp'ta engellendiğini nasıl anlarsın seçenekleri şu şekildedir:

İlk olarak biri sizi engellerse o kişinin fotoğrafı olmayacaktır.

Aynı şekilde sizi engelleyen kişinin arayüzüne girdiğinizde durumu gözükmeyecektir.

Sabit kalan durum dışında 24 saat paylaşılan durumlarını da göremeyeceksinizdir.

Bu bilgilere artı olarak sizi engellediğini düşündüğünüz kişiye mesaj atarsanız ve mesaj sürekli tek tık ise bu da o kişi tarafından engellendiğinizi gösterir.

Whatsapp'ta Mesaj Atmadan Engellendiğim Nasıl Anlaşılır?

Whatsapp üzerinden birisi sizi engellediğiyse bunu öğrenmenin birçok yolu vardır. Genelde fark edilen olay daha önce fotoğrafı olup artık olmamasıdır. Fotoğrafın görünmediği durumlarda direkt akla gelen o kişinin sizi engellediği olmaktadır.

Whatsapp üzerinde yine engellendiğinizi anlamak için o kişinin çevrimiçi olup olmadığını gözlemleyebilirsiniz. Eğer çevrimiçi olmuyorsa, son görülme bilgileri yoksa sizi engellemiş olduğunu anlayabilirsiniz.

Whatsapp üzerinden engellediğinizi anlamak için kişinin hem 24 saat boyunca paylaştığı durumlara hem de sürekli kalıcı olan durumlarına bakabilirsiniz. Eğer bu iki durum seçeneği de gözükmüyorsa sizi engellemiş olma ihtimali vardır.

Bahsedilen tüm bu bilgiler mesaj atmadan Whatsapp üzerinden engellenip engellenmediğinizi gösterecek bilgilerdir.