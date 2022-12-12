WhatsApp’taki Fotoğrafların Telefona Kaydedilmesi Nasıl Engellenir? Whatsapp Fotoğrafları Otomatik Kaydetme Nasıl Kapatılır?

WhatsApp'taki fotoğrafların telefona kaydedilmesi nasıl engellenir için çözüm vardır. Uygulama üzerinde yapılabilecek birden fazla işlem vardır. Bu işlemlerden biri de whatsapp'taki fotoğraflar galeride gözükmesin hakkındadır. Uygulama kurulduğunda bazı özellikler kendiliğinden aktiftir. Whatsappta fotoğrafları otomatik kaydetme özelliği nasıl kapatılır seçeneği, burada devreye girer. Fotoğraflar doğrudan galeriye aktarılır. Bu nedenle WhatsApp'tan gelen fotoğrafların galeriye kaydedilmesi nasıl engellenir gibi yol izlenmelidir.

WhatsApp'taki Fotoğrafların Telefona Kaydedilmesi Nasıl Engellenir?

WhatsApp bir mesajlaşma uygulamasıdır. Birçok insanın sohbet ettiği bir platformdur. Bu tür uygulamaların yazılım içeriği oldukça karmaşık ve zordur. Çünkü çok fazla amaca hizmet etmektedir. Kendi içinde sürekli özellikler geliştirerek ve bu özellikler uygulamaya yansıtılarak yazılım güçlendirilmiştir. Bu uygulama kullandıkça ortaya sorunlar ya da talepler çıkmaktadır. Bunun sonucunda WhatsApp uygulaması farklı özellikleri kendi içerisinde tanımlamaktadır. Fotoğrafların telefona kaydedilmemesi de yine bahsedilen özelliklerdendir. WhatsApp uygulamasının ayarlar kısmından buna benzer birçok işlem gerçekleştirilebilir. Fakat bu çerçevede, fotoğrafların telefona kaydedilmemesi nasıl engellenir hakkında bilgiler yer alacaktır.

WhatsApp'taki Fotoğrafların Telefona Kaydedilmeme İşlemi

Telefonunuza yüklü olan WhatsApp uygulamasına girin. Daha sonra ayarlar seçeneğine tıklanması gerekmektedir. Ayarlardan sohbetler kısmı seçilmelidir. Sohbet ayarları kategorisinde medya görünürlüğü aktifse kapatmanız gerekmektedir. Aktifliği kapatmak için ise medya görünürlüğü seçeneğinin yanındaki çubuğa dokunmak gerekmektedir.

Whatsapp Fotoğrafları Otomatik Kaydetme Nasıl Kapatılır?

Bir uygulama kurulduğunda bazı özellikler kendiliğinden aktif ve etkin olabiliyor. İsteğe bağlı olarak bu tür aktifliklerin kapatılması da sağlanabiliyor. Yine uygulamalar yüklendiğinde bizim aktif hale getirmemiz gereken özellikler de olabiliyor. Fotoğrafların otomatik kaydetme işlemini de yine WhatsApp uygulamasının ayarlar kısmından kolayca aktif hale getirebiliriz. İlk olarak tabii WhatsApp uygulamasına girmek gerekmektedir. Uygulamaya girildikten sonra sağ üst köşedeki alt alta dizilmiş noktalı kısma yani diğer seçeneklere tıklanmalıdır. Ayarlar seçeneği seçilmelidir. Depolama ve veriler kategorisi seçilmelidir. Son aşamada medyayı otomatik indir seçeneğine tıklanmalıdır. Bahsedilen aşamalar sırasıyla yapıldığı takdirde, istenilen özellik gerçekleşecektir ve fotoğraflar otomatik kaydedilmeyecektir.