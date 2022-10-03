Wifi Güvenlik Uyarısı Nasıl Kapatılır? iPhone Wi-Fi Gizlilik Uyarısı Kapatma ve Güvenli Olmayan Ağ Çözümü

iPhone wi-fi sorunu nasıl çözülür sorusuna cevap bulmak için son derece pratik olan adımları takip etmeniz yeterlidir. Bu soruna daha bilinçli şekilde yaklaşmak için güvenli olmayan ağ bağlantısı ne demek sorusuna cevap bulmanız gerekir. Yapacağınız küçük bir araştırma ile sorunun kaynağını bulabilirsiniz. Wifi gizlilik uyarısı nasıl kapatılır, iPhone wi-fi gizlilik uyarısı nasıl kapatılır gibi soruların cevapları yazımızın devamında.

Wifi Güvenlik Uyarısı İle Neden Karşılaşılır?

iPhone telefon modelleri, güvenlik konusunda son derece hassas şeklinde AR-GE faaliyetlerini yürüten cep telefonlarıdır. Söz konusu telefonlar ile herhangi bir wi-fi ağına bağlanmak istediğinizde güvenli olmayan ağ uyarısı ile karşılaşabilirsiniz. Bu uyarı ile karşılaşmanızın birkaç nedeni olabilir. Sorunun üstesinden gelmek için telefon üzerinden bir kısım ayarlamalar yapmanız gerekir. Bunun yanında modem ayarları üzerinden de sorunun çözümünü sağlamanız mümkün olabilir.

Güvenlik sorununun çözümü için öncelikle modem ayarlarından bir kısım düzenlemeler yapmanız gerekir. Sorunun çıkma nedeni wi-fi ağına konulan şifre türünden kaynaklı olabilir. Eğer modemde kullanılan şifreleme türü WPA ya da WEP formatlarından biri ise iPhone telefonlar kullanıcıya güvenlik uyarısı verir. Uyarının kaldırılması için de bağlanmaya çalışılan modemin şifre türünü WPA 2 olarak değiştirebilirsiniz. Değişiklik yapıldığı andan itibaren bu uyarı ile karşılaşılmayacaktır.

iPhone Telefonlarda Wi-Fi Güvenlik Uyarısının Çözümü Nedir?

iPhone telefonunuz varsa wi-fi güvenlik sorunu ile mutlaka karşılaşırsınız. Bağlantınız ister ev isterseniz ev dışında olsun, başka bir wi-fi ağına bağlandığınız her zaman bu uyarı karşınıza çıkar. Telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan modem ayarlarına ulaşarak bu soruna çözüm bulabilirsiniz. Kullanılan şifre türü WPA 2 olduğu sürece tekrar aynı sorunla karşılaşmayacağınıza emin olabilirsiniz.